Замок, принадлежащий России на границе графств Кент и Сассекс в Великобритании, был лишен дипломатического статуса на фоне подозрения в использовании его российской разведкой.

Что известно об обустройстве Россией шпионской базы в замке в Британии

Отмечается, что российская разведка использовала замок Сикокс-Хит для встреч и вербовки агентов из граждан Великобритании.

Журналисты издания со ссылкой на источники в органах безопасности Британии отмечают, что замок 19 века Сикокс-Хит был внесен в перечень памятников архитектуры II класса, однако он попал под последний пакет санкций из-за признания его главной базой, которую российское ГРУ использовало для проведения операций на территории Великобритании.

Понятно, что за зданием годами следили британские спецслужбы. Было замечено, что лица, которых ГРУ считало потенциальными агентами, включая британских и других нероссийских членов преступных группировок, входили и выходили из этого дома, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам представителей британских спецслужб, ГРУ планирует создать полноценную современную шпионскую базу на территории замка Сикокс-Хит.

В то же время министр внутренних дел страны Джеймс Клеверли заявил, что эта база является одним из нескольких российских объектов в Великобритании, которые потеряют дипломатический статус.

Такие данные стали частью новых санкций против РФ, введших в ответ на возможный поджог бизнеса в восточном Лондоне в марте, связанный с Украиной.

Сикокс-Хит не использовался при планировании атаки, однако он был среди ряда объектов, которые принадлежали россиянам и все еще имели дипломатический статус.

Чем известен замок Сикокс-Хит

Замок во французском стиле был построен в 1871 году. Его первым обладателем стал виконт Гошен.

Он передал его Советскому Союзу в 1947 году якобы в подарок после того, как русские моряки спасли его сына во время Второй мировой войны.

Ранее замок использовали как приют главаря контрабандистской банды Хоухерста 18 века Артура Грея.

Также в 1990-х годах "дача" была загородной резиденцией российского посла.

Уже в 1999 году местный фермер-овцевод обвинил российское посольство в том, что оно выпустило на свободу на территории имения стаю собак, убивших 50 овец.