Замок, принадлежащий России на границе графств Кент и Сассекс в Великобритании, был лишен дипломатического статуса на фоне подозрения в использовании его российской разведкой.
Что известно об обустройстве Россией шпионской базы в замке в Британии
Отмечается, что российская разведка использовала замок Сикокс-Хит для встреч и вербовки агентов из граждан Великобритании.
Журналисты издания со ссылкой на источники в органах безопасности Британии отмечают, что замок 19 века Сикокс-Хит был внесен в перечень памятников архитектуры II класса, однако он попал под последний пакет санкций из-за признания его главной базой, которую российское ГРУ использовало для проведения операций на территории Великобритании.
По словам представителей британских спецслужб, ГРУ планирует создать полноценную современную шпионскую базу на территории замка Сикокс-Хит.
В то же время министр внутренних дел страны Джеймс Клеверли заявил, что эта база является одним из нескольких российских объектов в Великобритании, которые потеряют дипломатический статус.
Такие данные стали частью новых санкций против РФ, введших в ответ на возможный поджог бизнеса в восточном Лондоне в марте, связанный с Украиной.
Сикокс-Хит не использовался при планировании атаки, однако он был среди ряда объектов, которые принадлежали россиянам и все еще имели дипломатический статус.
Чем известен замок Сикокс-Хит
Замок во французском стиле был построен в 1871 году. Его первым обладателем стал виконт Гошен.
Он передал его Советскому Союзу в 1947 году якобы в подарок после того, как русские моряки спасли его сына во время Второй мировой войны.
Ранее замок использовали как приют главаря контрабандистской банды Хоухерста 18 века Артура Грея.
Также в 1990-х годах "дача" была загородной резиденцией российского посла.
Уже в 1999 году местный фермер-овцевод обвинил российское посольство в том, что оно выпустило на свободу на территории имения стаю собак, убивших 50 овец.
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