Бывший руководитель Генштаба Молдовы Игорь Горган передавал разведке РФ секретную информацию о визитах представителей Минобороны Украины.
Главные тезисы
- Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию о визитах представителей Минобороны Украины, создавая угрозы для безопасности региона.
- Экс-глава Генштаба Молдовы был отстранен от должности в 2022 году и лишен военного звания и государственных наград за предательство.
- Сотрудничая с российским генштабом, Горган передавал информацию о намерениях Украины в области военного сотрудничества с Молдовой.
- Представители администрации президента Молдовы заявили о необходимости строгого наказания для предателей, подобных Игорю Горгану.
- Сейчас Игорь Горган работает в представительстве ООН по делам беженцев, занимаясь доставкой гуманитарной помощи украинским детям.
Что известно об измене со стороны экскеровщика Генштаба Молдовы
По информации журналистов издания со ссылкой на руководителя администрации президента Молдовы Май Санду Адриана Белуцела, Игорь Горган имел переписку с одним из собственных кураторов из Главного управления генштаба армии РФ полковником Алексеем Макаровым.
В частности, журналисты издания получили доступ к этой переписке.
Горган начал сотрудничать с генштабом страны-агрессорки России весной 2022 года, после начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
В частности, Горган сообщил российской разведке о намерениях Украины выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29.
Экскеровщик Генштаба Молдовы также предоставлял российскому генштабу информацию о визитах представителей Минобороны Украины в страну и поставке горючего через Румынию.
Горган, кроме Украины, фокусировался на внутриполитических вопросах Молдовы, а именно на выступлениях президента Маи Санду.
По словам представителей администрации президента Молдовы, подобные предательские действия должны наказываться самым строгим образом.
Он отметил, что предатели, подобные Горгану, создают гибридные угрозы Молдове.
Что известно о местонахождении и дальнейшей деятельности Горгана
По информации журналистов издания, Горган устроился работать в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.
Агентство берет на учет всех вынужденных переселенцев из Украины и помогает им обустроиться на новом месте.
Теперь он занимается доставкой гуманитарной помощи украинским детям.
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