Что известно об измене со стороны экскеровщика Генштаба Молдовы

По информации журналистов издания со ссылкой на руководителя администрации президента Молдовы Май Санду Адриана Белуцела, Игорь Горган имел переписку с одним из собственных кураторов из Главного управления генштаба армии РФ полковником Алексеем Макаровым.

В частности, журналисты издания получили доступ к этой переписке.

Горган начал сотрудничать с генштабом страны-агрессорки России весной 2022 года, после начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

В частности, Горган сообщил российской разведке о намерениях Украины выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29.

Экскеровщик Генштаба Молдовы также предоставлял российскому генштабу информацию о визитах представителей Минобороны Украины в страну и поставке горючего через Румынию.

Горган, кроме Украины, фокусировался на внутриполитических вопросах Молдовы, а именно на выступлениях президента Маи Санду.

По словам представителей администрации президента Молдовы, подобные предательские действия должны наказываться самым строгим образом.

В 2021 году президент Майя Санду устранила этого человека с должности. Его лишат военного звания и государственных наград Meritul Militar и Credință Patriei, врученных ему в 2006 и 2015 годах, - отметил Адриан Белуцел. Поделиться

Он отметил, что предатели, подобные Горгану, создают гибридные угрозы Молдове.

Что известно о местонахождении и дальнейшей деятельности Горгана

По информации журналистов издания, Горган устроился работать в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Агентство берет на учет всех вынужденных переселенцев из Украины и помогает им обустроиться на новом месте.

Теперь он занимается доставкой гуманитарной помощи украинским детям.