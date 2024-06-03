Спецслужбы США вербуют шпионов из Кремля — CNN
Категория
Мир
Дата публикации

Спецслужбы США вербуют шпионов из Кремля — CNN

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Источник:  CNN

Полномасштабное вторжение РФ в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать инсайдеров Кремля, разъяренных ведением войны.

Война в Украине дает возможности для разведки США завербовать российских шпионов

Как отметил в прошлом году глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс, недовольство войной создает возможность, которая выпадает раз в поколение.

Усилия по вербовке не являются государственной тайной. Во время войны ЦРУ выпускало русскоязычные видеоролики, апеллируя к недовольным вторжением россиянам, имеющим доступ к полезной для США информации. Это подчеркивает эволюцию разведывательной службы, которая в большинстве своем выполняла свои задачи под покровом секретности.

Сообщения спецслужб содержат пошаговые инструкции для потенциальных информаторов о том, как избежать раскрытия, используя виртуальные частные сети (VPN) и веббраузер Tor, чтобы анонимно связаться с агентством в так называемом "темном интернете".

Как и во время холодной войны, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон последнего конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные американские разведчики, пытающиеся вербовать новых агентов у всех на виду, а также связанные с Россией оперативники, которые, по сообщениям, активизировали свою деятельность по всей Европе, — добавляет CNN.

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за границей, Дагласа Лондон, прямое обращение к потенциальным информаторам является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным.

Российские шпионы в Европе

С начала полномасштабной войны Россия активизировала деятельность своих шпионских сетей по всей Европе. Задачей последних является совершение диверсий, разведка необходимой им информации или подрыв поддержки Украине.

В качестве примера только недавно Польша провела ряд обысков делу о деятельности сети российских шпионов, дискредитировавших Украину. Кроме того, Польша инвестирует в безопасность, прежде всего в безопасность восточной границы, 10 миллиардов злотых.

В частности, в апреле Высший совет национальной обороны Румынии сообщил, что сеть российских шпионов пыталась собрать в стране информацию о военных учениях и помощи Украине.

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