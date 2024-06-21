У Росії розбився вертоліт Robinson R-66

21 червня стало відомо, що в Амурській області Росії сталася нова авіатроща. Станом на зараз відомо про 4 загиблих.
Головні тези:
- У результаті авіакатастрофи в Амурській області Росії розбився вертоліт Robinson R-66, на борту якого було 4 людини - усі загинули.
- Російські ЗМІ підтвердили факт авіакатастрофи та інформацію про загиблих у результаті падіння вертольота.
- Влада Росії визнала знищення українськими силами літака А-50 та ліквідацію 10 членів екіпажу над Азовським морем.
- Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира української зенітної ракетної бригади ЗСУ.
У РФ упав ще один вертоліт
Факт авіакатастрофи підтверджують російські ЗМІ.
Окрім того, вказано, що вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.
Влада РФ вперше визнала знищення Україною літака А-50 над Азовським морем
Офіційна Москва більше не приховує, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
17 червня стало відомо, що Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.
Окупанти звинувачують його нібито у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".
Влада РФ скаржиться на те, що 23 лютого український захисник віддав підлеглим наказ знищити літак Повітряно-космічних сил РФ.
Окрім того, окупанти вкотре збрехали, що цей літак "не призначений для ведення бойових дій, не має озброєння, а політ проходить виключно в повітряному просторі РФ".
Унаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, літак було знищено, — заявив Слідком РФ.
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