У Росії розбився вертоліт Robinson R-66
Категорія
Події
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У Росії розбився вертоліт Robinson R-66

Robinson R-66
Джерело:  online.ua

21 червня стало відомо, що в Амурській області Росії сталася нова авіатроща. Станом на зараз відомо про 4 загиблих.

Головні тези:

  • У результаті авіакатастрофи в Амурській області Росії розбився вертоліт Robinson R-66, на борту якого було 4 людини - усі загинули.
  • Російські ЗМІ підтвердили факт авіакатастрофи та інформацію про загиблих у результаті падіння вертольота.
  • Влада Росії визнала знищення українськими силами літака А-50 та ліквідацію 10 членів екіпажу над Азовським морем.
  • Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира української зенітної ракетної бригади ЗСУ.

У РФ упав ще один вертоліт

Факт авіакатастрофи підтверджують російські ЗМІ.

Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули, — заявили в російських екстрених службах.

Окрім того, вказано, що вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.

На борту були співробітники лісозаготівельної компанії. Вони вилетіли з виробничого майданчика, — стверджують місцеві ЗМІ.

Влада РФ вперше визнала знищення Україною літака А-50 над Азовським морем

Офіційна Москва більше не приховує, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

17 червня стало відомо, що Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.

Окупанти звинувачують його нібито у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".

Влада РФ скаржиться на те, що 23 лютого український захисник віддав підлеглим наказ знищити літак Повітряно-космічних сил РФ.

Що важливо розуміти, йдеться саме про знищення А-50 над Азовським морем.

Окрім того, окупанти вкотре збрехали, що цей літак "не призначений для ведення бойових дій, не має озброєння, а політ проходить виключно в повітряному просторі РФ".

Унаслідок збиття загинули 10 членів екіпажу, літак було знищено, — заявив Слідком РФ.

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