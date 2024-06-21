У Росії розбився вертоліт Robinson R-66

21 червня стало відомо, що в Амурській області Росії сталася нова авіатроща. Станом на зараз відомо про 4 загиблих.

У РФ упав ще один вертоліт

Факт авіакатастрофи підтверджують російські ЗМІ.

Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули, — заявили в російських екстрених службах. Поширити

Окрім того, вказано, що вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.

На борту були співробітники лісозаготівельної компанії. Вони вилетіли з виробничого майданчика, — стверджують місцеві ЗМІ. Поширити

Влада РФ вперше визнала знищення Україною літака А-50 над Азовським морем

Офіційна Москва більше не приховує, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

17 червня стало відомо, що Слідчий комітет РФ оголосив у розшук командира 138-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил України полковника Миколу Дзямана.

Окупанти звинувачують його нібито у скоєнні "терористичного акту, що спричинив заподіяння смерті людині".

Влада РФ скаржиться на те, що 23 лютого український захисник віддав підлеглим наказ знищити літак Повітряно-космічних сил РФ.

Що важливо розуміти, йдеться саме про знищення А-50 над Азовським морем. Поширити

Окрім того, окупанти вкотре збрехали, що цей літак "не призначений для ведення бойових дій, не має озброєння, а політ проходить виключно в повітряному просторі РФ".