14 червня у країні-агресорці РФ сталася чергова авіапригода. Цього разу у центрі уваги опинився російський літак Ан-26.

Російський літак Ан-26 розламався навпіл після посадки

За словами російських пропагандистів, це сталося біля злітно-посадкової смуги на Ямалі.

Жорстка посадка літака закінчилася тим, що він просто розламався навпіл.

Фото: bazabazon

Окрім того, наголошується, що на борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.

За попередніми даними, через сильний туман і погану видимість пілоти літака "Ютейр" випустили шасі раніше, ніж було потрібно.

Після цього Ан-26 зачепив огорожу і впав униз. Поки офіційних підтверджень цієї версії подій немає.

Також вказано, що літак приземлився за два кілометри від аеродрому.

Жертвами авіапригоди стали троє людей.

Що відомо про авіатрощу Су-34 у Росії

11 червня офіційно стало відомо про те, що у гірській місцевості в Північній Осетії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії.

Також відомо, що загинули усі члени екіпажу.

Інформацію про нову авіакатастрофу на території країни-агресорки одразу підтвердило Міністерство оборони РФ.

У російському оборонному відомстві стверджують, що літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Найімовірнішою версією причини авіакатастрофи наразі вважають технічну несправність.

Варто зазначити, що після введення потужних антиросійських західних санкцій, в країні-агресорці дедалі частіше почали розбиватися літаки.

Це насамперед пов’язано з тим, що РФ втратила можливість купувати за кордоном запчастини до своїх бортів.