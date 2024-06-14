У Росії літак Ан-26 з десятками пасажирів розламався навпіл — фото

14 червня у країні-агресорці РФ сталася чергова авіапригода. Цього разу у центрі уваги опинився російський літак Ан-26.
Головні тези:
- Літак Ан-26 в Росії розламався навпіл після жорсткої посадки.
- 5 членів екіпажу та 36 пасажирів перебували на борту літака під час аварії.
- У країні-агресорці РФ дедалі частіше стаються авіапригоди через втрату можливості купувати запчастини за кордоном.
- Винищувач-бомбардувальник Су-34 також розбився у Північній Осетії - загинули усі члени екіпажу.
Російський літак Ан-26 розламався навпіл після посадки
За словами російських пропагандистів, це сталося біля злітно-посадкової смуги на Ямалі.
Жорстка посадка літака закінчилася тим, що він просто розламався навпіл.
Окрім того, наголошується, що на борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.
За попередніми даними, через сильний туман і погану видимість пілоти літака "Ютейр" випустили шасі раніше, ніж було потрібно.
Після цього Ан-26 зачепив огорожу і впав униз. Поки офіційних підтверджень цієї версії подій немає.
Також вказано, що літак приземлився за два кілометри від аеродрому.
Жертвами авіапригоди стали троє людей.
Що відомо про авіатрощу Су-34 у Росії
11 червня офіційно стало відомо про те, що у гірській місцевості в Північній Осетії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії.
Також відомо, що загинули усі члени екіпажу.
Інформацію про нову авіакатастрофу на території країни-агресорки одразу підтвердило Міністерство оборони РФ.
У російському оборонному відомстві стверджують, що літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Найімовірнішою версією причини авіакатастрофи наразі вважають технічну несправність.
Варто зазначити, що після введення потужних антиросійських західних санкцій, в країні-агресорці дедалі частіше почали розбиватися літаки.
Це насамперед пов’язано з тим, що РФ втратила можливість купувати за кордоном запчастини до своїх бортів.
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