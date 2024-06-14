В России самолет Ан-26 с десятками пассажиров разломился пополам — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России самолет Ан-26 с десятками пассажиров разломился пополам — фото

Ан-26
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Источник:  online.ua

14 июня в стране-агрессоре РФ произошло очередное авиапроисшествие. В этот раз в центре внимания оказался российский самолет Ан-26.

Главные тезисы

  • Самолет Ан-26 в России разломился пополам после жесткой посадки.
  • 5 членов экипажа и 36 пассажиров находились на борту самолета во время аварии.
  • В стране-агрессорке РФ все чаще происходят авиапроисшествия из-за потери возможности покупать запчасти за границей.
  • Истребитель-бомбардировщик Су-34 также разбился в Северной Осетии – погибли все члены экипажа.

Российский самолет Ан-26 разломился пополам после посадки

По словам российских пропагандистов, это произошло возле взлетно-посадочной полосы на Ямале.

Жесткая посадка самолета закончилась тем, что он просто разломился пополам.

Фото: bazabazon

Кроме того, сообщается, что на борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

По предварительным данным, из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолета "Ютейр" выпустили шасси раньше, чем это нужно было сделать.

После этого Ан-26 задел ограждение и упал вниз. Пока официальных доказательств данной версии событий нет.

Также указано, что самолет приземлился в двух километрах от аэродрома.

Жертвами авиапроисшествия стали три человека.

Что известно о падении Су-34 в России

11 июня официально стало известно о том, что в горной местности в Северной Осетии разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также известно, что все члены экипажа погибли.

Информацию о новой авиакатастрофе на территории страны-агрессорки сразу подтвердило Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Вероятной версией причины авиакатастрофы считают техническую неисправность.

Следует отметить, что после введения мощных антироссийских западных санкций в стране-агрессорке все чаще начали разбиваться самолеты.

Это, прежде всего, связано с тем, что РФ потеряла возможность покупать за границей запчасти для своих бортов.

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