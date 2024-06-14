В России самолет Ан-26 с десятками пассажиров разломился пополам — фото

14 июня в стране-агрессоре РФ произошло очередное авиапроисшествие. В этот раз в центре внимания оказался российский самолет Ан-26.
Главные тезисы
- Самолет Ан-26 в России разломился пополам после жесткой посадки.
- 5 членов экипажа и 36 пассажиров находились на борту самолета во время аварии.
- В стране-агрессорке РФ все чаще происходят авиапроисшествия из-за потери возможности покупать запчасти за границей.
- Истребитель-бомбардировщик Су-34 также разбился в Северной Осетии – погибли все члены экипажа.
Российский самолет Ан-26 разломился пополам после посадки
По словам российских пропагандистов, это произошло возле взлетно-посадочной полосы на Ямале.
Жесткая посадка самолета закончилась тем, что он просто разломился пополам.
Кроме того, сообщается, что на борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.
По предварительным данным, из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолета "Ютейр" выпустили шасси раньше, чем это нужно было сделать.
После этого Ан-26 задел ограждение и упал вниз. Пока официальных доказательств данной версии событий нет.
Также указано, что самолет приземлился в двух километрах от аэродрома.
Жертвами авиапроисшествия стали три человека.
Что известно о падении Су-34 в России
11 июня официально стало известно о том, что в горной местности в Северной Осетии разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.
Также известно, что все члены экипажа погибли.
Информацию о новой авиакатастрофе на территории страны-агрессорки сразу подтвердило Министерство обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве утверждают, что самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Вероятной версией причины авиакатастрофы считают техническую неисправность.
Следует отметить, что после введения мощных антироссийских западных санкций в стране-агрессорке все чаще начали разбиваться самолеты.
Это, прежде всего, связано с тем, что РФ потеряла возможность покупать за границей запчасти для своих бортов.
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