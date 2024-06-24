Пожежа на оборонному підприємстві під Москвою знищила 4 поверхи будівлі — відео
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Пожежа на оборонному підприємстві під Москвою знищила 4 поверхи будівлі — відео

Росія
Джерело:  online.ua

24 червня у підмосковному Фрязіно спалахнуло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості.
 

Головні тези:

  • Російські рятувальники та слідчі вже почали встановлювати причини та обставини пожежі у Фрязіно.
  • До ліквідації загоряння залучено понад 100 пожежників і 40 одиниць техніки включно з пожежними вертольотами.
  • Унаслідок пожежі на оборонному підприємстві померло принаймні 9 осіб.

Під час пожежі на оборонному підприємтсві РФ люди стрибали з вікон

Спершу пропагандистські ЗМІ повідомили, що нібито горить п'ятий, шостий, сьомий та восьмий поверхи.

Однак згодом з’явилася інформація, що пожежа охопила всі поверхи й виник ризик обвалення покрівлі.

Станом на вечір 24 червня внаслідок загоряння на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості попередньо померло 9 осіб.

У мережі поширюють відео, на якому один із чоловіків стрибає з 8-го поверху палаючої будівлі. На опублікованих кадрах також видно, що у вікні стояло ще дві людини.

Згодом росЗМІ РФ повідомили, що не одна, а принаймні дві людини намагалися врятуватися стрибком — обидві особи померли.

Слідчий комітет РФ цинічно завів кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті через необережність".

Російські рятувальники оприлюднили відео спаленої будівлі

Рятувальні служби РФ оприлюднили відео ліквідації пожежі зі спаленої будівлі. 

За їх інформацією причиною пожежі у підмосковному Фрязіно стало “порушення техніки безпеки”.

Пропагандистські ЗМІ заявили, що спалах міг початися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. За їх словами, працівники підприємства могли забути вимкнути обладнання та пішли зі своїх робочих місць.

До боротьби з вогнем залучили понад 100 пожежників і 40 одиниць техніки, зокрема два пожежні вертольоти. На піку площа загоряння становила 4,5 тис. квадратних метрів.

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