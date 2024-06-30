Взрывы и густой дым. В России загорелся мощный пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Взрывы и густой дым. В России загорелся мощный пожар

Пожар
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Источник:  online.ua

30 июня в Нижнем Новгороде (РФ) произошел мощный пожар на производственной площадке по утилизации отходов

Главные тезисы

  • Очевидцы пожара сообщили об огненных "грибах" и черном дыме, распространившемся на большую площадь.
  • Возгорание сопровождалось десятками взрывов в Нижнем Новгороде.
  • Пожар на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности возле Москвы привел к смерти 9 человек.

На месте пожара возникли "огненные грибы"

Как заявили в пресс-службе МЧС страны-агрессорки, пожары предоставили второй уровень сложности. С огнем борются до сих пор.

В то же время в местных пабликах появились видео и фото с места происшествия. На кадрах видны огненные "грибы" и масштабы распространения пламени.

Очевидцы говорят, что слышали многие взрывы. По словам некоторых, взрывов было несколько десятков. Местность оградил черный густой дым.

По данным спасателей, информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар все еще ликвидируется.

Пожар на оборонном предприятии под Москвой уничтожил 4 этажа здания

В подмосковном Фрязино загорелось предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности.

Сначала пропагандистские СМИ сообщили, что якобы горит пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.

Однако впоследствии появилась информация, что пожар охватил все этажи и возник риск обрушения кровли.

По состоянию на вечер 24 июня в результате возгорания на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности предварительно умерли 9 человек.

В сети распространяют видео, на котором один из мужчин прыгает с 8-го этажа горящего здания. На опубликованных кадрах также видно, что в окне стояло еще два человека.

Впоследствии росСМИ РФ сообщили, что не один, а по крайней мере два человека пытались спастись прыжком — оба умерли.

Следственный комитет РФ цинично возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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