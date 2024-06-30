30 июня в Нижнем Новгороде (РФ) произошел мощный пожар на производственной площадке по утилизации отходов
Главные тезисы
- Очевидцы пожара сообщили об огненных "грибах" и черном дыме, распространившемся на большую площадь.
- Возгорание сопровождалось десятками взрывов в Нижнем Новгороде.
- Пожар на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности возле Москвы привел к смерти 9 человек.
На месте пожара возникли "огненные грибы"
Как заявили в пресс-службе МЧС страны-агрессорки, пожары предоставили второй уровень сложности. С огнем борются до сих пор.
В то же время в местных пабликах появились видео и фото с места происшествия. На кадрах видны огненные "грибы" и масштабы распространения пламени.
Очевидцы говорят, что слышали многие взрывы. По словам некоторых, взрывов было несколько десятков. Местность оградил черный густой дым.
По данным спасателей, информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар все еще ликвидируется.
Пожар на оборонном предприятии под Москвой уничтожил 4 этажа здания
В подмосковном Фрязино загорелось предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности.
Сначала пропагандистские СМИ сообщили, что якобы горит пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.
Однако впоследствии появилась информация, что пожар охватил все этажи и возник риск обрушения кровли.
По состоянию на вечер 24 июня в результате возгорания на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности предварительно умерли 9 человек.
В сети распространяют видео, на котором один из мужчин прыгает с 8-го этажа горящего здания. На опубликованных кадрах также видно, что в окне стояло еще два человека.
Впоследствии росСМИ РФ сообщили, что не один, а по крайней мере два человека пытались спастись прыжком — оба умерли.
Следственный комитет РФ цинично возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-