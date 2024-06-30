Вибухи та густий дим. У Росії спалахнула потужна пожежа — відео

30 червня у Нижньому Новгороді (РФ) сталася потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів.

На місці пожежі виникли “вогняні гриби”

Як заявили у пресслужбі МНС країни-агресорки, пожежі надали другий рівень складності. З вогнем борються й досі.

Водночас у місцевих пабліках з'явилися відео та фото з місця події. На кадрах видно вогняні "гриби" та масштаби поширення полум'я.

Очевидці кажуть, що чули багато вибухів. За словами деяких, вибухів було кілька десятків. Місцевість огоронув чорний густий дим.

За даними рятувальників, інформація про загиблих і постраждалих не надходила. Пожежу все ще ліквідовують.

Пожежа на оборонному підприємстві під Москвою знищила 4 поверхи будівлі

У підмосковному Фрязіно спалахнуло підприємство радіоелектронної оборонної промисловості.

Спершу пропагандистські ЗМІ повідомили, що нібито горить п'ятий, шостий, сьомий та восьмий поверхи.

Однак згодом з’явилася інформація, що пожежа охопила всі поверхи й виник ризик обвалення покрівлі.

Станом на вечір 24 червня внаслідок загоряння на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості попередньо померло 9 осіб.

У мережі поширюють відео, на якому один із чоловіків стрибає з 8-го поверху палаючої будівлі. На опублікованих кадрах також видно, що у вікні стояло ще дві людини.

Згодом росЗМІ РФ повідомили, що не одна, а принаймні дві людини намагалися врятуватися стрибком — обидві особи померли.