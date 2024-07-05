В российском Ростове прогремели мощные взрывы

В Ростове-на-Дону (РФ) в ночь на 5 июля прогремели взрывы, местные власти страны-агрессорки заявили о работе систем противовоздушной обороны "из-за атаки беспилотников".
Главные тезисы
- Власти РФ заявили о работе ПВО на фоне атаки дронов/
- ГУР с помощью дронов-камикадзе поразило Тамбовский пороховый завод, хотя официальные власти РФ отрицают это.
- В РФ заявили, что ситуация по атакам и пожарам в Ростове и Тамбове остается "под контролем власти", хотя общая картинка событий указывает совсем на другое.
В РФ заявили о масштабном пожаре в результате атаки дронов
Ночью 5 июля "губернатор" Ростовской области Василий Голубев сообщил о "работе ПВО у Ростова".
Так называемый "губернатор" добавил, что "информация о последствиях уточняется".
В оперативных дежурных службах РФ заявили, что в результате "воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе".
Между тем местные пропагандистские паблики опубликовали кадры, на которых якобы зафиксирован момент «сбития одного из дронов над Ростовом». Также на видео можно услышать взрывы, увидеть пожар.
ГУР поразило дронами Тамбовский пороховый завод
В результате операции ГУР МОУ был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.
В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода.
«Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем.
Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.
Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было, – прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.
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