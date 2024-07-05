В российском Ростове прогремели мощные взрывы

В Ростове-на-Дону (РФ) в ночь на 5 июля прогремели взрывы, местные власти страны-агрессорки заявили о работе систем противовоздушной обороны "из-за атаки беспилотников".

В РФ заявили о масштабном пожаре в результате атаки дронов

Ночью 5 июля "губернатор" Ростовской области Василий Голубев сообщил о "работе ПВО у Ростова".

В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника, говорится в его заявлении. Поделиться

Так называемый "губернатор" добавил, что "информация о последствиях уточняется".

Василий Голубев

В оперативных дежурных службах РФ заявили, что в результате "воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе".

Между тем местные пропагандистские паблики опубликовали кадры, на которых якобы зафиксирован момент «сбития одного из дронов над Ростовом». Также на видео можно услышать взрывы, увидеть пожар.

ГУР поразило дронами Тамбовский пороховый завод

В результате операции ГУР МОУ был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.

В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода.

«Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем.

Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

Если были сбиты два дрона, то почему туда все же случился прилет? На взбитый дрон точно не похоже. Власть снова лжет?, — риторически спрашивает в соцсетях один из очевидцев поражения. Поделиться