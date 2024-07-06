В Алуштинському районі на території окупованого Криму пролунав щонайменше один потужний вибух і спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі.

Що відомо про вибухи та масштабну пожежу у Криму

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці НП, щоб не допустити поширення вогню.

Глава адміністрації Алушти" попереджає, що в місті можливе повне або часткове вимкнення газу через загоряння на газопроводі, повідомляють в МНС країни-агресорки. Поширити

Водночас, за даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі.

Що відомо про інші інциденти в Криму

4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ.

Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м.

У деяких військових частинах Севастополя лунала тривога.

А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляла у небо.

Роспабліки писали, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.

Кримський міст було перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.

Російські окупанти 1 липня запевнили, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.

Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.