В Алуштинському районі на території окупованого Криму пролунав щонайменше один потужний вибух і спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі.
Головні тези:
- На території окупованого Криму сталися потужні вибухи та пожежа на газорозподільному вузлі, що призвело до масштабних наслідків.
- Про вибухи та пожежі у Криму повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
- У Севастополі також зареєстровані вибухи, зокрема поблизу військової частини РФ та інших локаціях.
- За даними соцмереж та окупантів, інциденти можуть бути пов'язані з утилізацією боєприпасів та знищенням повітряних цілей.
- Ситуація із вибухами та пожежами у Криму продовжує розвиватися.
Що відомо про вибухи та масштабну пожежу у Криму
Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці НП, щоб не допустити поширення вогню.
Водночас, за даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі.
Що відомо про інші інциденти в Криму
4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ.
Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м.
У деяких військових частинах Севастополя лунала тривога.
А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляла у небо.
Роспабліки писали, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.
Кримський міст було перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.
Російські окупанти 1 липня запевнили, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.
Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.
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