В окупованому Криму пролунали потужні вибухи — відео
Категорія
Події
Дата публікації

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи — відео

Вибух
Джерело:  online.ua

В Алуштинському районі на території окупованого Криму пролунав щонайменше один потужний вибух і спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі. 

Головні тези:

  • На території окупованого Криму сталися потужні вибухи та пожежа на газорозподільному вузлі, що призвело до масштабних наслідків.
  • Про вибухи та пожежі у Криму повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
  • У Севастополі також зареєстровані вибухи, зокрема поблизу військової частини РФ та інших локаціях.
  • За даними соцмереж та окупантів, інциденти можуть бути пов'язані з утилізацією боєприпасів та знищенням повітряних цілей.
  • Ситуація із вибухами та пожежами у Криму продовжує розвиватися.

Що відомо про вибухи та масштабну пожежу у Криму

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці НП, щоб не допустити поширення вогню.

Глава адміністрації Алушти" попереджає, що в місті можливе повне або часткове вимкнення газу через загоряння на газопроводі, повідомляють в МНС країни-агресорки.

Водночас, за даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі.

Що відомо про інші інциденти в Криму

4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ.

Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м.

У деяких військових частинах Севастополя лунала тривога.

А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляла у небо.

Роспабліки писали, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.

Кримський міст було перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.

Російські окупанти 1 липня запевнили, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.

Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вразили логістичний центр Чорноморського флоту РФ в Криму
Бавовна у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка
Міноборони Британії
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому без знищення Кримського мосту звільнення Криму неможливе — відповідь командувача ВМС
Кримський міст

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?