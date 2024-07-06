В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы — видео
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Проиcшествия
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В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы — видео

Взрыв
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Источник:  online.ua

В Алуштинском районе на территории оккупированного Крыма раздался, по меньшей мере, один мощный взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительном узле.

Главные тезисы

  • На территории оккупированного Крыма произошел мощный взрыв и пожар на газораспределительном узле.
  • Инциденты могут быть связаны с утилизацией боеприпасов и уничтожением воздушных целей.
  • Местные жители Севастополя и других районов столкнулись с мощными взрывами, дымом и тревогой воинских частей.
  • Ситуация с взрывами и пожарами продолжает развиваться, спасатели и лесники работают на месте ЧП.
  • Российские СМИ и Telegram-каналы рассказывают о последствиях взрывов в оккупированном Крыму и о мерах, принимаемых на месте.

Что известно о взрывах и масштабном пожаре в Крыму

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространения огня.

Глава администрации "Алушты" предупреждает, что в городе возможно полное или частичное отключение газа из-за возгорания на газопроводе, сообщают в МЧС страны-агрессорки.

В то же время, по данным соцсетей, между селениями Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района произошел мощный взрыв и начался пожар, предположительно, на газовой магистрали.

Что известно о других инцидентах в Крыму

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ.

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м.

В некоторых воинских частях Севастополя звучала тревога.

А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляла в небо.

Россоблики писали, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу шахедов возле села Флотское.

Крымский мост был перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.

Российские оккупанты 1 июля заверили, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.

Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший вздыматься над городом после этого инцидента.

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