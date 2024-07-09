Взрывы раздаются в нескольких регионах РФ — вспыхнули нефтебаза и электроподстанция

9 июля в Белгородской, Волгоградской и Ростовской области России прогремели мощные взрывы, после которых началась новая “бавовна”.

Что известно о ситуации в Волгоградской области

Согласно последним данным, дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

Эту информацию подтвердил ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров.

По его словам, в городе прогремели 10 взрывов около 04:00.

Затем вспыхнул масштабный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города.

Бочаров продолжает утверждать, что российские ПВО и РЭБ перехватили БПЛА, но из-за падения обломков вспыхнули возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калач-на-Дону.

Пожар на подстанции якобы удалось быстро потушить, но энергоснабжение не возобновлено.

На месте попадания на нефтебазе работают пожарные.

Что происходит в Ростовской области

Как заявляет местный губернатор Василий Голубев, в этом регионе РФ ночью гремели мощные взрывы, работала вражеская ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.

Перед началом пожара в Родионово-Несвитайском районе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в Морозовске, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что около 02:00 в Ростовской области началась массированная атака дронов.

Местные власти утверждают, что речь шла о десятках беспилотников.

В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой травы, пожар оперативно ликвидирован.