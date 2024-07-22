Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео

Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео
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Источник:  online.ua

В результате атаки дронов на нефтебазе и аэродроме РФ начались пожары.

Главные тезисы

 

  • Минобороны РФ сообщило о перехвате 47 беспилотников и уничтожении 17 БПЛА в результате атак.
  • Местные жители слышали громкие взрывы и наблюдали пожары в районе аэродрома и нефтебазы.
  • Информация о пострадавших от атаки уточняется, однако губернатор заявил, что пострадавших нет.

Что известно о "бавовне" в РФ

Как отмечают росСМИ, местные жители слышали до 5 громких взрывов со стороны нефтебазы в Туапсе. Местные власти сообщили об атаке 8 беспилотников.

Утром в городе раздалась вторая серия взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что обломки дрона упали на территорию НПЗ, начался пожар.

Дроны атаковали также и военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ. Там произошел пожар.

Минобороны РФ заявляет, что всего область атаковали якобы 47 беспилотников.

Также российское ведомство сообщило о «перехвате» 17 дронов над акваториями Черного и Азовского морей, 8 дронов над Краснодарским краем и по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

В результате атаки БПЛА в РФ пылал военный аэродром и нефтебаза

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Были зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.

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