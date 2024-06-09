Россияне перегнали новый корабль в порт Мариуполя — фото

В порту Мариуполя был замечен новый российский корабль. Вероятно, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.

Что известно о новом корабле в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, судно после рейда на двое суток зашло в порт с грузом.

Как отметил советник мэра, он стоял на причале под погрузку сыпучих.

Можете увидеть — каолин и рыжая. Никакого зерна. Однако будут отчитываться о зерне. Зачем — увидим, — констатировал Андрющенко. Поделиться

Какая ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.

Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозят ворованную с оккупированных территорий Украины продовольствие, в том числе зерно.

Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.

Также российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.