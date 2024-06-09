Росіяни перегнали новий корабель в порт Маріуполя — фото

У порту Маріуполя помітили новий російський корабель. Ймовірно, це вже друге російське судно, яке прибуло з початку 2024 року.

Що відомо про новий корабель в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, судно після рейду на дві доби зайшов в порт з вантажем.

Як зазначив радник мера, він стояв на причалі під завантаження сипучих.

Можете побачити — каолін та руда. Ніякого зерна. Проте, будуть звітувати про зерно. Нащо — побачимо, — констатував Андрющенко. Поширити

Яка ситуація в Маріуполі

Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, порт вони перетворили на військову базу.

Крім того, сюди часто пришвартовуються кораблі, на яких загарбники вивозять крадене з окупованих територій України продовольство, зокрема зерно.

Нагадаємо, у березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя був також помічений російський корабель. Це було перше судно, яке зайшло до міського порту з початку 2024 року.

Також російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.