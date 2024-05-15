В окупований Маріуполь масово завозять росіян та мігрантів з Середньої Азії

РФ продовжує завозити в тимчасово окупований Маріуполь своїх мігрантів. Кількість росіян у місті за пів року зросла на 7,8 тис.

Що відомо про масову міграцію росіян до окупованого Маріуполя

Їхня (росіян, — ред.) мета перетворити Маріуполь на "російське місто" та "продати" це внутрішньому споживачу за досягнення, — заявив легітимний мер міста Вадим Бойченко. Поширити

Зазначається, що ворог продовжує політику русифікації Маріуполя, завозить російських мігрантів та будує для них іпотечні будинки. Натомість місцевих жителів окупант намагається виселити на околиці.

Так, за даними Спротиву Маріуполя за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисяч. Така цифра отримана, виходячи із даних по дітям шкільного віку, — йдеться в повідомленні. Поширити

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Поширити

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".

А 10 травня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.