В оккупированный Мариуполь массово завозят россиян и мигрантов из Средней Азии
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Украина
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В оккупированный Мариуполь массово завозят россиян и мигрантов из Средней Азии

Мариуполь
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Источник:  Мариупольский горсовет

РФ продолжает завозить во временно оккупированный Мариуполь своих мигрантов. Число россиян в городе за полгода выросло на 7,8 тыс.

Что известно о массовой миграции россиян в оккупированный Мариуполь

Их (россияне, — ред.) цель превратить Мариуполь в "российский город" и "продать" это внутреннему потребителю за достижения, — заявил легитимный мэр города Вадим Бойченко.

Враг продолжает политику русификации Мариуполя, завозит российских мигрантов и строит для них ипотечные дома. Местных жителей оккупант пытается выселить на окраины.

Так, по данным Сопротивления Мариуполя за последние полгода количество россиян в городе выросло по меньшей мере на 7,8 тысячи. Такая цифра получена исходя из данных по детям школьного возраста, говорится в сообщении.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели не менее 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.

Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян), — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".

А 10 мая во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

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