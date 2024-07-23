Дрони атакували пором РФ в порту "Кавказ" — виникла пожежа

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що 23 липня безпілотники атакували поромне судно росіян в порту "Кавказ".

Що відомо про атаку судна РФ

Як повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ".

Він стверджує, що атаку нібито здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована, на місці працюють екстрені служби.

За даними Кондратьєва, також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.

Нагадаємо, у ніч на 31 травня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів, тоді також повідомлялось, що горить порт "Кавказ" на півострові Чушка. Пізніше журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ" біля Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про атаку дронів на Севастополь 23 липня

Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією "знищено" понад 15 безпілотників.

Уламки від одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.