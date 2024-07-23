Атака по парому РФ в порту "Кавказ". Дроны могли поразить паром "Конро Трейдер"

В Краснодарском крае беспилотники 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ". При ударе, вероятно, был поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".
Главные тезисы
- Дроны атаковали паромное судно в порту "Кавказ" Краснодарского края, возможно поразив железнодорожный паром "Конро Трейдер".
- В результате атаки беспилотников пять человек получили ранения.
- Впоследствии дроны атаковали воинскую часть армии РФ в Севастополе и прогремели взрывы около местной нефтебазы в городе Туапсе.
Появились новые детали атаки дронов по порту РФ "Кавказ"
Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта, которые 23 июля атаковал БпЛА, один погибший и пятеро раненых.
Как напоминают в сообщении, в конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников. Единственные два железнодорожных парома, работающих на переправе через Керченский пролив, были "Конро Трейдер" и "Авангард"
Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть.
В сообщении информируют, что только на подготовку его к буксировке на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.
Как отмечают в издании, таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".
Атаки дронов на территории РФ
Напомним, в Краснодарском крае беспилотники 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Сообщалось, что среди членов экипажа есть погибшие.
Также 23 июля сообщалось о возможной атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Джанкой. Там были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что дроны атаковали воинскую часть армии РФ в Севастополе.
Накануне в российском городе Туапсе прогремели около 5 взрывов со стороны местной нефтебазы.
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