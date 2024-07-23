Атака по парому РФ в порту "Кавказ". Дроны могли поразить паром "Конро Трейдер"

В Краснодарском крае беспилотники 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ". При ударе, вероятно, был поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Появились новые детали атаки дронов по порту РФ "Кавказ"

Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта, которые 23 июля атаковал БпЛА, один погибший и пятеро раненых.

Как напоминают в сообщении, в конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников. Единственные два железнодорожных парома, работающих на переправе через Керченский пролив, были "Конро Трейдер" и "Авангард"

Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть.

"Авангард" до атаки (Фото — defence-ua.com)

В сообщении информируют, что только на подготовку его к буксировке на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.

Это, кстати, в определенной степени поднимает вопрос, а не был ли это удар противокорабельной ракетой, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в издании, таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".

В то же время, не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие — "Керченский-2", "Эйск", отмечают в сообщении. Поделиться

Атаки дронов на территории РФ

Напомним, в Краснодарском крае беспилотники 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Сообщалось, что среди членов экипажа есть погибшие.

Также 23 июля сообщалось о возможной атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Джанкой. Там были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что дроны атаковали воинскую часть армии РФ в Севастополе.

Накануне в российском городе Туапсе прогремели около 5 взрывов со стороны местной нефтебазы.