Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Фиолент российская ПВО якобы сбила более 15 беспилотников.

Что известно об атаке дронов на Севастополь

Как сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожено" более 15 беспилотников.

Обломки от одного БПЛА упали в одном из обществ владельцев недвижимости (ТВН), разбиты стекла грузового автомобиля.

Обломки второго беспилотника упали возле дома в районе другого ТВН.

По словам окупантов, никакие объекты в городе не пострадали.

Местные же сообщали о мощных взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Керченский мост оккупанты РФ перекрыли для движения.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка. Поделиться

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.