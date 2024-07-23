Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Фиолент российская ПВО якобы сбила более 15 беспилотников.
Главные тезисы
- Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь, заявляя о поражении более 15 беспилотников.
- По словам оккупационного губернатора, обломки дронов упали в разных районах Севастополя, однако городские объекты не пострадали.
- Местные жители сообщают о мощных взрывах, слышных в Керчи и Джанкое, а также о временном перекрытии Керченского моста.
- Ранее атака дронов была направлена на дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 в оккупированном Севастополе, возможно была повреждена радиолокационная станция врага.
Что известно об атаке дронов на Севастополь
Как сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожено" более 15 беспилотников.
Обломки от одного БПЛА упали в одном из обществ владельцев недвижимости (ТВН), разбиты стекла грузового автомобиля.
Обломки второго беспилотника упали возле дома в районе другого ТВН.
По словам окупантов, никакие объекты в городе не пострадали.
Местные же сообщали о мощных взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Керченский мост оккупанты РФ перекрыли для движения.
Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.
15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.
Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.
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