Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь
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Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь

Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь
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Источник:  online.ua

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Фиолент российская ПВО якобы сбила более 15 беспилотников.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты жалуются на ночную атаку дронами на Севастополь, заявляя о поражении более 15 беспилотников.
  • По словам оккупационного губернатора, обломки дронов упали в разных районах Севастополя, однако городские объекты не пострадали.
  • Местные жители сообщают о мощных взрывах, слышных в Керчи и Джанкое, а также о временном перекрытии Керченского моста.
  • Ранее атака дронов была направлена на дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 в оккупированном Севастополе, возможно была повреждена радиолокационная станция врага.

Что известно об атаке дронов на Севастополь

Как сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожено" более 15 беспилотников.

Обломки от одного БПЛА упали в одном из обществ владельцев недвижимости (ТВН), разбиты стекла грузового автомобиля.

Обломки второго беспилотника упали возле дома в районе другого ТВН.

По словам окупантов, никакие объекты в городе не пострадали.

Местные же сообщали о мощных взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Керченский мост оккупанты РФ перекрыли для движения.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка.

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

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