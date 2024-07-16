АТЕШ обнаружил в Севастополе секретный центр подготовки солдат РФ — фото

Украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.

Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе

Как отметили партизаны, их агент, являющийся российским солдатом, заявил, что в "школе для водолазов" в Севастополе россияне оборудовали центр подготовки военных.

Там проходят тренировки личного состава, в том числе и нестандартные, как стрельба по мишеням в воде.

В АТЕШ отмечают, что россияне в последнее время любят маскировать силовые структуры под МЧС.

АТЕШ вычислил место дислокации ГРУ в Севастополе

Агентов АТЕШ изначально привлекла внимание территория бывшей воинской части 95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили немало военной техники, несмотря на установленный забор. Но самое главное удалось узнать дальше, в процессе слежки.

Координаты: 44.567545, 33.403625.

Именно здесь под прикрытием осуществляют свою деятельность подразделение ГРУ. Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких домах, мы вычислили КАЖДЫЕ! Поделиться

Партизанам удалось зафиксировать большую часть проводящих здесь время «товарищей». Узнайте их данные, места жительства и маршруты перемещений.

Часть имеющейся информации была передана Силам Обороны Украины. Другая часть — осталась нам.

Поэтому у АТЕШ есть две рекомендации для проходящих службу здесь: