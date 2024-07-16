АТЕШ обнаружил в Севастополе секретный центр подготовки солдат РФ — фото

Украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.
Главные тезисы
- Украинские партизаны обнаружили секретный центр подготовки солдат РФ в Севастополе, где проводятся тренировки личного состава, включая нестандартные упражнения, такие как стрельба по мишеням в воде.
- Агенты АТЕШ вычислили место дислокации подразделения ГРУ в Севастополе, расположенное рядом с бывшей воинской частью, и передали часть информации о проводящих здесь время сотрудниках.
- Силы Обороны Украины получили часть доступной информации, однако у АТЕШ остались еще данные. Агентство рекомендует будущим служащим в данной области быть бдительными и готовыми к сюрпризам, а также рассматривает возможность сотрудничества с ними.
Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе
Как отметили партизаны, их агент, являющийся российским солдатом, заявил, что в "школе для водолазов" в Севастополе россияне оборудовали центр подготовки военных.
Там проходят тренировки личного состава, в том числе и нестандартные, как стрельба по мишеням в воде.
В АТЕШ отмечают, что россияне в последнее время любят маскировать силовые структуры под МЧС.
АТЕШ вычислил место дислокации ГРУ в Севастополе
Агентов АТЕШ изначально привлекла внимание территория бывшей воинской части 95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили немало военной техники, несмотря на установленный забор. Но самое главное удалось узнать дальше, в процессе слежки.
Координаты: 44.567545, 33.403625.
Партизанам удалось зафиксировать большую часть проводящих здесь время «товарищей». Узнайте их данные, места жительства и маршруты перемещений.
Часть имеющейся информации была передана Силам Обороны Украины. Другая часть — осталась нам.
Поэтому у АТЕШ есть две рекомендации для проходящих службу здесь:
Осматриваться и готовиться к сюрпризам;
Связаться с нами и начать сотрудничество.
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