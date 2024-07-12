АТЕШ устроил диверсию возле оккупированных Олешек — фото

Агент "АТЕШ" провел диверсию у временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Около девяти оккупантов пострадали.

Партизаны уничтожили склады оружия россиян и не только

Наш агент поджег сухую траву в нескольких местах у позиций одного из подразделений 70 МСД, что спровоцировало масштабный пожар, — сообщили в "АТЕШ". Поделиться

В результате пожара были уничтожены три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.

Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам, — подчеркнули партизаны. Поделиться

АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области

Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ отследили местонахождение базы окупантов на территории Донецкой области.

Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.