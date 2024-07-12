АТЕШ устроил диверсию возле оккупированных Олешек — фото

Агент "АТЕШ" провел диверсию у временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Около девяти оккупантов пострадали.
Главные тезисы
- Поджог сухой травы вызвал масштабный пожар, в результате которого были уничтожены блиндажи и окопы окупантов, а также их склады оружия и продуктов питания.
- До двадцати человек получили ожоги высокой степени тяжести в результате операции подпольщиков.
- Партизаны обнаружили военную базу России в Донецкой области, расположенную на заброшенной ферме, где, вероятно, хранятся артиллерийские снаряды.
- Подробные координаты военного объекта были переданы Силам обороны Украины для дальнейших действий.
- АТЕШ продолжает сопротивляться линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам на временно оккупированных территориях.
Партизаны уничтожили склады оружия россиян и не только
В результате пожара были уничтожены три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.
Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.
АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области
Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ отследили местонахождение базы окупантов на территории Донецкой области.
Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.
Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.
Координаты 47.1308800, 36.9868214. Детальная информация о местоположении уже передана Силам обороны Украины.
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