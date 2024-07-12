АТЕШ устроил диверсию возле оккупированных Олешек — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ устроил диверсию возле оккупированных Олешек — фото

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Источник:  АТЕШ

Агент "АТЕШ" провел диверсию у временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Около девяти оккупантов пострадали.

Главные тезисы

  • Поджог сухой травы вызвал масштабный пожар, в результате которого были уничтожены блиндажи и окопы окупантов, а также их склады оружия и продуктов питания.
  • До двадцати человек получили ожоги высокой степени тяжести в результате операции подпольщиков.
  • Партизаны обнаружили военную базу России в Донецкой области, расположенную на заброшенной ферме, где, вероятно, хранятся артиллерийские снаряды.
  • Подробные координаты военного объекта были переданы Силам обороны Украины для дальнейших действий.
  • АТЕШ продолжает сопротивляться линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам на временно оккупированных территориях.

Партизаны уничтожили склады оружия россиян и не только

Наш агент поджег сухую траву в нескольких местах у позиций одного из подразделений 70 МСД, что спровоцировало масштабный пожар, — сообщили в "АТЕШ".

В результате пожара были уничтожены три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.

Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам, — подчеркнули партизаны.

АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области

Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ отследили местонахождение базы окупантов на территории Донецкой области.

Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.

Координаты 47.1308800, 36.9868214. Детальная информация о местоположении уже передана Силам обороны Украины.

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