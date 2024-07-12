АТЕШ влаштував диверсію біля окупованих Олешок — фото

Агент "АТЕШ" провів диверсію біля тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. У результаті були знищені три бліндажі, окопи, траншеї, а також склади зброї та продуктів харчування росіян. Близько дев'яти окупантів постраждали.

Партизани знищили склади зброї росіян і не тільки

Наш агент підпалив суху траву в декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 МСД, що спровокувало масштабну пожежу, — повідомили в "АТЕШ". Поширити

Внаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу.

Також було знищено склади зброї та продуктів харчування росіян, включно з їхніми запасами. До двадцяти осіб з особового складу отримали опіки високого ступеня тяжкості.

Ми продовжуємо чинити опір по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам, — наголосили партизани. Поширити

АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області

Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ відстежили місцезнаходження бази окупантів на території Донецької області.

Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.

Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.