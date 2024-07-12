АТЕШ влаштував диверсію біля окупованих Олешок — фото

Агент "АТЕШ" провів диверсію біля тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. У результаті були знищені три бліндажі, окопи, траншеї, а також склади зброї та продуктів харчування росіян. Близько дев'яти окупантів постраждали.
Головні тези:
- Підпал сухої трави викликав масштабну пожежу, в результаті якої були знищені бліндажі та окопи окупантів, а також їхні склади зброї та продуктів харчування.
- До двадцяти осіб отримали опіки високого ступеня тяжкості внаслідок операції підпільників.
- Партизани виявили воєнну базу Росії в Донецькій області, розміщену на покинутій фермі, де ймовірно зберігаються артилерійські снаряди.
- Детальні координати військового об'єкта були передані Силам оборони України для подальших дій.
- АТЕШ продовжує чинити опір на лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам на тимчасово окупованих територіях.
Партизани знищили склади зброї росіян і не тільки
Внаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу.
Також було знищено склади зброї та продуктів харчування росіян, включно з їхніми запасами. До двадцяти осіб з особового складу отримали опіки високого ступеня тяжкості.
АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області
Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ відстежили місцезнаходження бази окупантів на території Донецької області.
Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.
Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.
Координати 47.1308800, 36.9868214. Детальну інформацію про місце розташування вже було передано Силам оборони України.
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