Партизани підірвали залізницю для транспортування Росією боєприпасів з КНДР — АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізницею зупинено.

Партизани АТЕШ провели диверсію під Єкатеринбургом

Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.

У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів, — ідеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають партизани, журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцеві пабліки.

Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт, — йдеться в повідомленні. Поширити

Партизани також анонсували ще більше вибухів на залізниці, поки нею возять боєприпаси.

АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму

АТЕШ знайшов севастопольський морський комплекс зберігання та розгортання ракет та боєприпасів окупаційних військ Росії.

Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент.

Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.

Це 17 арсенал Чорноморського флоту — основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.

Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені та вже знаходяться в правильних руках. Готуємо попкорн і чекаємо на салют!