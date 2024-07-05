Партизани підірвали залізницю для транспортування Росією боєприпасів з КНДР — АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізницею зупинено.
Головні тези:
- Агенти “АТЕШ” анонсують подальші диверсії та вибухи на залізниці, поки РФ не припинить перевезення боєприпасів.
- Партизани виявили російську військову базу на мисі Фіолент у Криму, де зберігаються різні види озброєнь та боєприпасів.
Партизани АТЕШ провели диверсію під Єкатеринбургом
Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.
Як зазначають партизани, журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцеві пабліки.
Партизани також анонсували ще більше вибухів на залізниці, поки нею возять боєприпаси.
АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму
АТЕШ знайшов севастопольський морський комплекс зберігання та розгортання ракет та боєприпасів окупаційних військ Росії.
Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент.
Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.
Це 17 арсенал Чорноморського флоту — основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.
Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені та вже знаходяться в правильних руках. Готуємо попкорн і чекаємо на салют!
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