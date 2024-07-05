Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР — АТЕШ

Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение по железной дороге остановлено.

Партизаны АТЕШ провели диверсию под Екатеринбургом

Агентам АТЕШ удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом.

В результате был совершен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществляли доставку северокорейских боеприпасов, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают партизаны, журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местные паблики.

Интересно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам, говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны также анонсировали еще больше взрывов на железной дороге, пока на нее возят боеприпасы.

АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму

АТЕШ обнаружил севастопольский морской комплекс хранения и развертывания ракет и боеприпасов оккупационных войск России.

Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

Это 17 арсенал Черноморского флота – основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.

Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и находятся в правильных руках. Готовим попкорн и ждем салюта!