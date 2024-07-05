Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР — АТЕШ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР — АТЕШ

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение по железной дороге остановлено.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ анонсируют дальнейшие диверсии и взрывы на железной дороге, пока РФ не прекратит перевозку боеприпасов.
  • Партизаны обнаружили российскую военную базу на мысе Фиолент в Крыму, где хранятся разные виды вооружений и боеприпасов.

Партизаны АТЕШ провели диверсию под Екатеринбургом

Агентам АТЕШ удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом.

В результате был совершен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществляли доставку северокорейских боеприпасов, говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местные паблики.

Интересно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам, говорится в сообщении.

Партизаны также анонсировали еще больше взрывов на железной дороге, пока на нее возят боеприпасы.

АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму

АТЕШ обнаружил севастопольский морской комплекс хранения и развертывания ракет и боеприпасов оккупационных войск России.

Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

Это 17 арсенал Черноморского флота – основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.

Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и находятся в правильных руках. Готовим попкорн и ждем салюта!

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