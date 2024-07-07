Партизанський рух "Атеш" провів розвідку та зібрав інформацію про підприємство з виробництва літаків та гелікоптерів для окупаційної армії РФ у Тюмені.

Що відомо про завод з виробництва бомбардувальників та гелікоптерів у Тюмені

Наш агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості, - йдеться у повідомленні “АТЕШ”. Поширити

Завод, за даними партизанів, бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів і літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам, - додають в “АТЕШ”. Поширити

Що відомо про посилення армією РФ атак по українських аеродромах

За інформацією журналістів видання Le Monde, за кілька днів до початку саміту НАТО у Вашингтоні Росія намагається максимально посилити тиск на Україну, завдаючи ударів по стратегічних аеродромах.

Аналітики переконані, що це є спробою завадити отриманню Україною F-16 від західних партнерів.

У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох останніх тижнів по українських авіабазах було завдано кілька значних ударів.

Спочатку авіація злочинної армії РФ атакувала авіабазу у Миргороді на Полтавщині.

А потім аеродром у Довгинцевому на Дніпропетровщині, який розміщується за 80 км від лінії фронту.

Російські джерела наголошують, що внаслідок таких атак було знищено щонайменше шість винищувачів, однак українці заперечують такі втрати.

Західне військове джерело вважає, що нещодавні удари показують бажання РФ "пограти м'язами, щоб змусити українців і їхніх прихильників подумати двічі у вирішальний момент".

Автори матеріалу підкреслюють, що окупаційна армія РФ почала посилювати тиск після оголошення про прибуття F-16 до Румунії, де відкрився навчальний центр для українських пілотів.

Також Росія посилює атаки, використовуючи "планерні бомби". Їх важко виявити та запускаються вони літаками за межами досяжності української протиповітряної оборони.

Протистояти їм майже неможливо, хіба що відбити літаки, які їх запускають, - пояснює науковий співробітник Інституту стратегічних і оборонних досліджень в Ліоні Йоганн Мішель. Поширити

За словами наукового співробітника Фонду стратегічних досліджень Вінсента Турре, отримання Україною винищувачів F-16 могло б значно обмежити повітряні атаки злочинної армії РФ.

Однак Україні планують передати далеко не найсучасніші версії F-16.

Крім того, ефективність винищувачів залежатиме від систем озброєння, які на них будуть встановлені.

Це буде залежати від типу ракет, що постачаються. F-16 може бути оснащений десятками різних моделей, - пояснює директор зі стратегічних досліджень Eurocrise Ізабель Дюфур. Поширити

Своєю чергою Йоганн Мішель додав, що доки Київ не досягне кращої протиповітряної оборони, то не зможе розширити свою оборонну промисловість.