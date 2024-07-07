Партизанское движение "Атеш" провело разведку и собрало информацию о предприятии по производству самолетов и вертолетов для оккупационной армии РФ в Тюмени.
Главные тезисы
- Партизанское движение раскрыло данные о заводе по производству военной авиации, включая бомбардировщики, в Тюмени.
- Россия усиливает давление на Украину, атакуя украинские аэродромы перед саммитом НАТО.
- Украина ожидает поставок истребителей F-16, но эффективность зависит от установленных систем вооружения.
- Необходимо расширить противовоздушную оборону Украины даже при прибытии F-16 для защиты воздушного пространства.
- Саммит НАТО может определить поддержку Украины в контексте укрепления коалиции F-16 для обеспечения безопасности страны.
Что известно о заводе по производству бомбардировщиков и вертолетов в Тюмени
Завод, по данным партизан, участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.
Что известно об усилении армией РФ атак по украинским аэродромам
По информации журналистов издания Le Monde, за несколько дней до начала саммита НАТО в Вашингтоне Россия пытается максимально усилить давление на Украину, нанося удары по стратегическим аэродромам.
Аналитики убеждены, что это попытка помешать получению Украиной F-16 от западных партнеров.
В материале издания отмечается, что в течение нескольких последних недель по украинским авиабазам было нанесено несколько значительных ударов.
Сначала авиация преступной армии РФ атаковала авиабазу в Миргороде Полтавской области.
А затем аэродром в Довгинцево на Днепропетровщине, который размещается в 80 км от линии фронта.
Российские источники подчеркивают, что в результате таких атак было уничтожено по меньшей мере шесть истребителей, однако украинцы отрицают такие потери.
Западный военный источник считает, что недавние удары показывают желание РФ "поиграть мышцами, чтобы заставить украинцев и их поклонников подумать дважды в решающий момент".
Авторы материала подчеркивают, что оккупационная армия РФ начала усиливать давление после оглашения о прибытии F-16 в Румынию, где открылся учебный центр для украинских пилотов.
Также Россия усугубляет атаки, используя "планерные бомбы". Их трудно обнаружить и запускаются самолетами за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.
По словам научного сотрудника Фонда стратегических исследований Винсента Турре, получение Украиной истребителей F-16 могло бы значительно ограничить воздушные атаки преступной армии РФ.
Однако Украине планируют передать далеко не самые современные версии F-16.
Кроме того, эффективность истребителей будет зависеть от установленных на них систем вооружения.
В свою очередь Иоганн Мишель добавил, что пока Киев не достигнет лучшей противовоздушной обороны, то не сможет расширить свою оборонную промышленность.
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