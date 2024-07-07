АТЕШ разведал местонахождение завода по производству бомбардировщиков в Тюмени.
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал местонахождение завода по производству бомбардировщиков в Тюмени.

Завод по производству бомбардировщиков
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Источник:  АТЕШ

Партизанское движение "Атеш" провело разведку и собрало информацию о предприятии по производству самолетов и вертолетов для оккупационной армии РФ в Тюмени.

Главные тезисы

  • Партизанское движение раскрыло данные о заводе по производству военной авиации, включая бомбардировщики, в Тюмени.
  • Россия усиливает давление на Украину, атакуя украинские аэродромы перед саммитом НАТО.
  • Украина ожидает поставок истребителей F-16, но эффективность зависит от установленных систем вооружения.
  • Необходимо расширить противовоздушную оборону Украины даже при прибытии F-16 для защиты воздушного пространства.
  • Саммит НАТО может определить поддержку Украины в контексте укрепления коалиции F-16 для обеспечения безопасности страны.

Что известно о заводе по производству бомбардировщиков и вертолетов в Тюмени

Наш агент собрал данные о заводе "Тюменские моторостроители", ключевом предприятии в российской военной авиационной промышленности, - говорится в сообщении АТЕШ.

Завод, по данным партизан, участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.

На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей как замену западным аналогам, - добавляют в АТЕШ.

Что известно об усилении армией РФ атак по украинским аэродромам

По информации журналистов издания Le Monde, за несколько дней до начала саммита НАТО в Вашингтоне Россия пытается максимально усилить давление на Украину, нанося удары по стратегическим аэродромам.

Аналитики убеждены, что это попытка помешать получению Украиной F-16 от западных партнеров.

В материале издания отмечается, что в течение нескольких последних недель по украинским авиабазам было нанесено несколько значительных ударов.

Сначала авиация преступной армии РФ атаковала авиабазу в Миргороде Полтавской области.

А затем аэродром в Довгинцево на Днепропетровщине, который размещается в 80 км от линии фронта.

Российские источники подчеркивают, что в результате таких атак было уничтожено по меньшей мере шесть истребителей, однако украинцы отрицают такие потери.

Западный военный источник считает, что недавние удары показывают желание РФ "поиграть мышцами, чтобы заставить украинцев и их поклонников подумать дважды в решающий момент".

Авторы материала подчеркивают, что оккупационная армия РФ начала усиливать давление после оглашения о прибытии F-16 в Румынию, где открылся учебный центр для украинских пилотов.

Также Россия усугубляет атаки, используя "планерные бомбы". Их трудно обнаружить и запускаются самолетами за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.

Противостоять им почти невозможно, разве что отбить запускающие их самолеты, - объясняет научный сотрудник Института стратегических и оборонных исследований в Лионе Иоганн Мишель.

По словам научного сотрудника Фонда стратегических исследований Винсента Турре, получение Украиной истребителей F-16 могло бы значительно ограничить воздушные атаки преступной армии РФ.

Однако Украине планируют передать далеко не самые современные версии F-16.

Кроме того, эффективность истребителей будет зависеть от установленных на них систем вооружения.

Это будет зависеть от типа поставляемых ракет. F-16 может быть оснащен десятками разных моделей, – объясняет директор по стратегическим исследованиям Eurocrise Изабель Дюфур.

В свою очередь Иоганн Мишель добавил, что пока Киев не достигнет лучшей противовоздушной обороны, то не сможет расширить свою оборонную промышленность.

На саммите НАТО украинцы ожидают решительных заявлений, способствующих усилению коалиции F-16. Без защиты воздуха ничего не получится, – добавляет аналитик.

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