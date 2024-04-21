Россия потеряла нечто ценнее бомбардировщика Ту-22М3 — Свитан

Недавно ПС ВСУ и ГРУ впервые за весь период войны сбили российский бомбардировщик Ту-22М3. По убеждению полковника запаса ВСУ, военного летчика-инструктора Романа Свитана, страна-агрессорка на самом деле могла потери нечто ценнее, чем самолет, а именно — экипаж.

Украина продолжает успешно ликвидировать российских пилотов

Военный эксперт обращает внимание на то, что украинцам удалось убить двух зайцев одним выстрелом, ведь Россия потеряла не только бомбардировщик, но и по меньшей мере одного члена экипажа, погибшего в результате атаки.

Как отмечает Роман Свитан, подготовка экипажа и слетаемость к определенным механизмам длится около 8 лет.

То есть он заправляется более 50 тонн керосина — одна железнодорожная цистерна "входит" в этот самолет, чтобы он мог пролететь определенное время, — объясняет полковник запаса ВСУ. Поделиться

По его словам, сам бомбардировщик очень тяжелый. Его вес достигает 100 — 120 тонн.

Соответственно, тренировочные, контрольные полеты являются очень дорогими. Поэтому каждый летчик — по весу золота. Иногда подготовка экипажа дороже стоимости самого самолета. Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. Как это было

ПС ВСУ и ГУР удалось уничтожить вражескую цель 19 апреля, когда она пыталась атаковать Украину ракетами.

Как отмечают украинские разведчики, Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Кроме того, указано, что после успешного поражения бомбардировщик смог долететь до района Ставрополя, где упал и разбился.