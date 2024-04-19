Эксклюзивные часы от Буданова за донат. ГУР объявило сбор на сокрушительные «Сычи»

Для закрытия сбора на "Сычи" нужно собрать еще 5 миллионов гривен.

Что известно о сборе на ударно-разведывательные комплексы «Сыч»

В рамках благотворительного сбора на ударно-разведывательные комплексы «Сыч» для подразделений ГУР МОУ, проводимого телемарафоном «Единые новости», украинцы пожертвовали уже почти 20 миллионов гривен из необходимых 25.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона выразил благодарность всем присоединившимся к сбору гражданам, а также организаторам благотворительной инициативы.

Сокрушительные «Сычи», как мы их называем — отличная украинская разработка. В разведывательном режиме может преодолевать расстояние до 200 километров, в ударном — до 50. Операторы ГУР уже уничтожили «Сычами» вражеской техники на десятки миллионов долларов. Безусловно, это нужно продолжать, — сказал Андрей Юсов. Поделиться

Для закрытия сбора на "Сычи" нужно собрать еще 5 миллионов гривен.

Пожертвующий крупнейший донат получит символический подарок от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова ― эксклюзивные часы с элементом уничтоженного воинами-разведчиками российского танка.

Мы понимаем, что самый большой донат — это тот, который человек может себе позволить. И донат от пожилого человека, пенсионера или от школьника в несколько гривен иногда может весить больше нескольких миллионов от бизнеса. Каждая гривна и каждая копейка важна. Мы это ценим, и благодарны украинцам, — подчеркнул представитель ГУР МО Украины. Поделиться

Что известно о дроне "Сыч"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проинформировал о преимуществах украинского ударно-разведывательного БПЛА «Сыч» и призвал украинцев приобщаться к сбору средств на эти беспилотники.

Беспилотная система «Сыч» используется нами уже достаточно продолжительный промежуток времени. Она показала себя как надежное и смертоносное оружие, — заявил глава ГУР. Поделиться

По его словам, «Сычи» предназначены для огневого поражения точечных целей — бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага.