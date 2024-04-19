Эксклюзивные часы от Буданова за донат. ГУР объявило сбор на сокрушительные «Сычи»

Для закрытия сбора на "Сычи" нужно собрать еще 5 миллионов гривен.
Что известно о сборе на ударно-разведывательные комплексы «Сыч»
В рамках благотворительного сбора на ударно-разведывательные комплексы «Сыч» для подразделений ГУР МОУ, проводимого телемарафоном «Единые новости», украинцы пожертвовали уже почти 20 миллионов гривен из необходимых 25.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона выразил благодарность всем присоединившимся к сбору гражданам, а также организаторам благотворительной инициативы.
Для закрытия сбора на "Сычи" нужно собрать еще 5 миллионов гривен.
Пожертвующий крупнейший донат получит символический подарок от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова ― эксклюзивные часы с элементом уничтоженного воинами-разведчиками российского танка.
Что известно о дроне "Сыч"
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проинформировал о преимуществах украинского ударно-разведывательного БПЛА «Сыч» и призвал украинцев приобщаться к сбору средств на эти беспилотники.
По его словам, «Сычи» предназначены для огневого поражения точечных целей — бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага.
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