Ексклюзивний годинник від Буданова за донат. ГУР оголосило збір на нищівні «Сичі»

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.

Що відомо про збір на ударно-розвідувальні комплекси «Сич»

У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати, ― сказав Андрій Юсов. Поширити

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.

Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.

Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям, ― наголосив представник ГУР МО України. Поширити

Що відомо про дрон “Сич”

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про переваги українського ударно-розвідувального БПЛА «Сич» і закликав українців долучатися до збору коштів на ці безпілотники.

Безпілотна система «Сич» використовується нами вже досить тривалий проміжок часу. Вона показала себе як надійна і смертоносна зброя, — заявив очільник ГУР. Поширити

За його словами, «Сичі» призначені для вогневого ураження точкових цілей — бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога.