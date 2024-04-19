Ексклюзивний годинник від Буданова за донат. ГУР оголосило збір на нищівні «Сичі»

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.
Що відомо про збір на ударно-розвідувальні комплекси «Сич»
У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.
Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.
Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.
Що відомо про дрон “Сич”
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про переваги українського ударно-розвідувального БПЛА «Сич» і закликав українців долучатися до збору коштів на ці безпілотники.
За його словами, «Сичі» призначені для вогневого ураження точкових цілей — бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога.
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