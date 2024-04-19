Ексклюзивний годинник від Буданова за донат. ГУР оголосило збір на нищівні «Сичі»
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексклюзивний годинник від Буданова за донат. ГУР оголосило збір на нищівні «Сичі»

ГУР
Буданов

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.

Що відомо про збір на ударно-розвідувальні комплекси «Сич»

У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка.  У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати, ― сказав Андрій Юсов.

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень.

Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.

Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям, ― наголосив представник ГУР МО України.

Що відомо про дрон “Сич”

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про переваги українського ударно-розвідувального БПЛА «Сич» і закликав українців долучатися до збору коштів на ці безпілотники.

Безпілотна система «Сич» використовується нами вже досить тривалий проміжок часу. Вона показала себе як надійна і смертоносна зброя, — заявив очільник ГУР.

За його словами, «Сичі» призначені для вогневого ураження точкових цілей — бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога.

Чим більше високотехнологічного озброєння, тим менше буде втрат. Вдячний усім, хто цим збором допомагає пришвидшувати нашу перемогу, — додав він .

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