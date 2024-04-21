Нещодавно ПС ЗСУ та ГРУ вперше за весь період війни збили російський бомбардувальник Ту-22М3. На переконання полковника запасу ЗСУ, військового льотчика-інструктора Романа Світана, країна-агресорка насправді могла втрати дещо цінніше, ніж літак, а саме — екіпаж.

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Військовий експерт звертає увагу на те, що українцям вдалося вбити двох зайців одним пострілом, адже Росія втратила не лише бомбардувальник, а й щонайменше одного члена екіпажу, який загинув внаслідок атаки.

Як зазначає Роман Світан, підготовка екіпажу та злітаність до певних механізмів триває близько 8 років.

Тобто він заправляється більш ніж 50 тоннами гасу — одна залізнична цистерна "входить" у цей літак, щоб він міг пролетіти певний час, — пояснює полковник запасу ЗСУ. Поширити

За його словами, сам бомбардувальник дуже важкий. Його вага сягає 100 — 120 тонн.

Відповідно, тренувальні, контрольні польоти стають дуже дорогими. Тому кожен льотчик — на вагу золота. Іноді підготовка екіпажу дорожча, ніж вартість самого літака. Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор

Збиття російського бомбардувальника Ту-22М3. Як це було

ПС ЗСУ та ГУР вдалося знищити ворожу ціль 19 квітня, коли вона намагалася атакувати Україну ракетами.

Як зазначають українські розвідники, Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Окрім того, наголошується, що після успішного ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.