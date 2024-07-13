АТЕШ обнаружил дислокацию подразделения российского ГРУ в Севастополе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил дислокацию подразделения российского ГРУ в Севастополе — фото

Севастополь
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Источник:  АТЕШ

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ отследили местонахождение одного из подразделений российского Главного разведывательного управления (ГРУ) в Севастополе.

Главные тезисы

  • Крымскотатарское движение АТЕШ обнаружило дислокацию подразделения российского ГРУ в Севастополе.
  • Разведка раскрыла данные о проживании и маршрутах перемещений военного подразделения, передав информацию украинским вооруженным силам.
  • Агенты АТЕШ вычислили местоположение ПВО РФ (С-300/400) вблизи Симферополя и передали информацию для нейтрализации.

АТЕШ вычислил место дислокации ГРУ в Севастополе

Агентов АТЕШ изначально привлекла внимание территория бывшей воинской части 95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили немало военной техники, несмотря на установленный высокий забор. Но самое главное удалось узнать дальше, в процессе слежки.

Координаты: 44.567545, 33.403625.

Именно здесь под прикрытием осуществляют свою деятельность подразделение ГРУ. Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких домах, мы вычислили КАЖДЫЕ!

Партизанам удалось зафиксировать большую часть проводящих здесь время «товарищей». Узнайте их данные, места жительства и маршруты перемещений.

Часть имеющейся информации была передана Силам Обороны Украины. Другая часть — осталась нам.

Поэтому у АТЕШ есть две рекомендации для проходящих службу здесь:

  • Осматриваться и готовиться к сюрпризам;

  • Связаться с нами и начать сотрудничество.

АТЕШ обнаружил систему ПВО РФ под Симферополем

Агенты АТЕШ зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, расположенного на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.

Координаты: 44.952273, 34.194718.

Вся информация была передана в правильные руки. Поэтому остатки рашистского ПВО будут уничтожены в ближайшее время. PS Рекомендуем рашистам оперативно переместиться в новую точку! Это может помочь. Но не вам)

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