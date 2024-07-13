АТЕШ виявив дислокацію підрозділу російського ГРУ у Севастополі — фото

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ відстежили місце знаходження одного з підрозділів російського Головного розвідувального управління (ГРУ) у Севастополі.
Головні тези:
- Учасники руху АТЕШ виявили місце дислокації підрозділу ГРУ у Севастополі, розташоване поруч з колишньою військовою частиною.
- Розвідка розкрила дані про проживання та маршрути переміщень військового підрозділу, які були передані Силам Оборони України.
- Агенти виявили розташування ППО РФ (С-300/400) на Лашківській Горі поблизу Сімферополя та передали відомості для нейтралізації.
АТЕШ вирахував місце дислокації ГРУ у Севастополі
Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.
Координати: 44.567545, 33.403625.
Партизанам вдалося зафіксувати більшу частину «товаришів», які проводять тут час. Дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.
Частину наявної інформації було передано Силам Оборони України. Інша частина — залишилася нам.
Тому у АТЕШ є дві рекомендації для тих, хто проходить службу тут:
Оглядатися та готуватися до сюрпризів;
Зв'язатися з нами та розпочати співпрацю.
АТЕШ виявив систему ППО РФ під Сімферополем
Агенти АТЕШ зафіксували розташування установки ППО — С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя.
Координати: 44.952273, 34.194718.
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