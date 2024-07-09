АТЕШ стежить за командним пунктом армії РФ на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ стежить за командним пунктом армії РФ на Донеччині

Захаровка
Джерело:  АТЕШ

Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ знайшли ще один командний пункт російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.

Головні тези:

  • АТЕШ стежить за командним пунктом російських загарбників на Донеччині.
  • Виявлено військову базу Росії в Донецькій області з підозрілими об'єктами, що посилено охороняються.
  • Представники руху опору передали детальну інформацію про місцезнаходження об'єктів ворога українським військовим.
  • Командний пункт і військова база на Донеччині є об'єктами спостереження та цілей для подальших дій.
  • АТЕШ продовжує вести розвідку та передавати важливу інформацію про дії окупантів на сході України.

АТЕШ стежить за передовими командними пунктами окупантів на Донеччині

Агенти «АТЕШ» виявили чергове лігво окупантів у селі Захарівка досить давно. Ми детально вивчили хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди і куди прямує по дорозі назад.

У цей командний пункт щодня з'їжджаються військові, та, що особливо тішить, тут любить проводити своє дозвілля один високопоставлений товариш.

Координати: 47,1359125, 36,9763431, с. Захарівка, вул. Шевченка, 17.

Передаємо полум'яне привітання цим любителям українського села і запевняємо, що кожен з вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масляну. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде...

АТЕШ виявив військову базу Росії в Донецькій області

Партизани кримськотатарського руху опору АТЕШ відстежили місцезнаходження бази окупантів на території Донецької області.

Наш агент провів розвідку та виявив розміщення військової бази на покинутій фермі, неподалік населеного пункту Захарівка. У ході спостереження було зафіксовано декілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів.

Про це підпільники повідомили у Telegram. І також додали точне місцезнаходження ворожого воєнного об'єкта.

Координати 47.1308800, 36.9868214. Детальну інформацію про місце розташування вже було передано Силам оборони України.

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