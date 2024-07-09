АТЕШ следит за командным пунктом армии РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ следит за командным пунктом армии РФ в Донецкой области

Захаровка
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Источник:  АТЕШ

Представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили еще один командный пункт российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Главные тезисы

  • АТЕШ обнаружили командный пункт и военную базу российских захватчиков в Донецкой области.
  • Объекты наблюдения АТЕШ стали целями для дальнейших действий по обеспечению безопасности.
  • Координаты военных объектов уже переданы Силам обороны Украины для принятия мер по нейтрализации угрозы.
  • Движение сопротивления АТЕШ продолжает вести разведку и обнаруживать объекты оккупантов в Донецкой области.

АТЕШ следит за передовыми командными пунктами оккупантов в Донецкой области

Агенты «АТЕШ» обнаружили очередное логово окупантов в селе Захаровка достаточно давно. Мы подробно изучили кто, когда, зачем и откуда прибывает сюда и куда следует на обратном пути.

В этот командный пункт ежедневно съезжаются военные, и, что особенно радует, здесь любит проводить свой досуг один высокопоставленный товарищ.

Координаты: 47,1359125, 36,9763431, с. Захаровка, ул. Шевченко, 17.

Передаем пламенное поздравление этим любителям украинского села и уверяем, что каждый из вас скоро будет гореть так же быстро, как чучело на масленицу. Единственная разница, что блинов на этот раз не будет...

АТЕШ обнаружил военную базу России в Донецкой области

Партизаны крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ отследили местонахождение базы окупантов на территории Донецкой области.

Наш агент провел разведку и обнаружил размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка. В ходе наблюдения было зафиксировано несколько охраняемых ключевых объектов. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram. И также добавили точное местонахождение вражеского военного объекта.

Координаты 47.1308800, 36.9868214. Детальная информация о местоположении уже передана Силам обороны Украины.

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