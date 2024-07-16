АТЕШ виявив у Севастополі секретний центр підготовки солдатів РФ — фото

Українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.
Головні тези:
- Українські партизани виявили секретний центр підготовки солдатів РФ у Севастополі.
- АТЕШ передав інформацію про цей центр українським військам.
- Росіяни облаштували школу для водолазів, де проводяться тренування особового складу, включаючи стрілянину по мішенях у воді.
- Партизани виявили місце дислокації підрозділу ГРУ у Севастополі та передали інформацію владі.
- АТЕШ рекомендує військовослужбовцям бути готовими до сюрпризів та розпочати співпрацю зі спецслужбами.
Що вдалося виявити партизанам у Севастополі
Як зазначили партизани, їхній агент, який є російським солдатом, заявив, що в "школі для водолазів" у Севастополі росіяни обладнали центр підготовки військових.
Там проходять тренування особового складу, у тому числі й нестандартні, як стрілянина по мішенях у воді.
В АТЕШ зазначають, що росіяни останнім часом полюбляють маскувати силові структури під МНС.
АТЕШ вирахував місце дислокації ГРУ у Севастополі
Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.
Координати: 44.567545, 33.403625.
Партизанам вдалося зафіксувати більшу частину «товаришів», які проводять тут час. Дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.
Частину наявної інформації було передано Силам Оборони України. Інша частина — залишилася нам.
Тому в АТЕШ є дві рекомендації для тих, хто проходить службу тут:
Оглядатися та готуватися до сюрпризів;
Зв'язатися з нами та розпочати співпрацю.
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