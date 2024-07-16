АТЕШ виявив у Севастополі секретний центр підготовки солдатів РФ — фото

Українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.

Що вдалося виявити партизанам у Севастополі

Як зазначили партизани, їхній агент, який є російським солдатом, заявив, що в "школі для водолазів" у Севастополі росіяни обладнали центр підготовки військових.

Там проходять тренування особового складу, у тому числі й нестандартні, як стрілянина по мішенях у воді.

В АТЕШ зазначають, що росіяни останнім часом полюбляють маскувати силові структури під МНС.

АТЕШ вирахував місце дислокації ГРУ у Севастополі

Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.

Координати: 44.567545, 33.403625.

Саме тут під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ. Попри те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, ми вирахували КОЖНЕ! Поширити

Партизанам вдалося зафіксувати більшу частину «товаришів», які проводять тут час. Дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.

Частину наявної інформації було передано Силам Оборони України. Інша частина — залишилася нам.

Тому в АТЕШ є дві рекомендації для тих, хто проходить службу тут: