Партизани АТЕШ розвідали стратегічно важливий завод РФ

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем.
Головні тези:
- Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу ''СІБМАШ'' в Тюмені, що може спричинити скорочення виробництва ключових компонентів військової техніки РФ.
- За даними агентів, завод ''СІБМАШ'' також забезпечує ремонт та оновлення ракетних та артилерійських систем, але має проблеми з розвитком навігаційних систем через санкції.
- Виведення заводу із ладу може вплинути на обслуговування і виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.
Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу РФ
Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.
За інформацією агентів "АТЕШ", завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.
Повне виведення заводу з ладу, як кажуть партизани, може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.
АТЕШ виявив дислокацію підрозділу російського ГРУ у Севастополі
Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ відстежили місце знаходження одного з підрозділів російського Головного розвідувального управління (ГРУ) у Севастополі.
Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон.
На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.
Партизанам вдалося зафіксувати більшу частину «товаришів», які проводять тут час. Дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.
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