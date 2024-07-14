Партизани АТЕШ розвідали стратегічно важливий завод РФ

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем.

Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу РФ

Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.

Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця, — ідеться у повідомленні. Поширити

За інформацією агентів "АТЕШ", завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.

Через санкції, які прищепили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем, — зазначають партизани. Поширити

Повне виведення заводу з ладу, як кажуть партизани, може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.

АТЕШ виявив дислокацію підрозділу російського ГРУ у Севастополі

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ відстежили місце знаходження одного з підрозділів російського Головного розвідувального управління (ГРУ) у Севастополі.

Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон.

На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження.

Саме тут під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ. Попри те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, ми вирахували КОЖНЕ! — повідомили в АТЕШ. Поширити

Партизанам вдалося зафіксувати більшу частину «товаришів», які проводять тут час. Дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.