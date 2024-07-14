Партизаны АТЕШ разведали стратегически важный завод РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ разведали стратегически важный завод РФ

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Завод обеспечивает производство, ремонт и обновление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ обнаружили слабые места у стратегически важного завода ''СИБМАШ'' в Тюмени, что может повлечь за собой сокращение производства ключевых компонентов военной техники РФ.
  • По данным агентов, завод 'СИБМАШ' также обеспечивает ремонт и обновление ракетных и артиллерийских систем, но имеет проблемы с развитием навигационных систем из-за санкций.
  • Вывод завода из строя может повлиять на обслуживание и производство комплектующих для 1000 единиц военной техники РФ ежемесячно.

Партизаны АТЕШ обнаружили слабые места у стратегически важного завода РФ

Крымские партизаны провели разведку российского завода "СИБМАШ", расположенного в Тюмени. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Завод обеспечивает производство, ремонт и обновление ключевых компонентов военной техники РФ.

Агент изучил стратегически важный завод и его слабые места, говорится в сообщении.

По информации агентов АТЕШ, завод обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем, занимается обновлением систем управления и навигации.

Из-за санкций, прививших к проблемам импорта высокотехнологичных процессоров, возникли огромные проблемы с развитием инерционных навигационных систем, — отмечают партизаны.

Полный вывод завода из строя, как говорят партизаны, может сократить обслуживание и производство комплектующих для 1000 единиц военной техники РФ ежемесячно.

АТЕШ обнаружил дислокацию подразделения российского ГРУ в Севастополе

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ отследили местонахождение одного из подразделений российского Главного разведывательного управления (ГРУ) в Севастополе.

Агентов АТЕШ изначально привлекла внимание территория бывшей воинской части 95408, где размещался автомобильный батальон.

На месте обнаружили немало военной техники, несмотря на установленный забор. Но самое главное удалось узнать дальше, в процессе слежки.

Именно здесь под прикрытием осуществляют свою деятельность подразделение ГРУ. Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких домах, мы вычислили КАЖДЫЕ! – сообщили в АТЕШ.

Партизанам удалось зафиксировать большую часть проводящих здесь время «товарищей». Узнайте их данные, места жительства и маршруты перемещений.

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