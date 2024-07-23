Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Категорія
Події
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Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь

Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Джерело:  online.ua

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі мису Фіолент російська ППО нібито збила понад 15 безпілотників.

Головні тези:

  • Окупанти стверджують, що в районі мису Фіолент було збито понад 15 дронів.
  • Деякі уламки безпілотників впали у місті поруч із будинками, але об’єкти не постраждали.
  • Раніше атака дронів була спрямована на дивізіон ЗРК С-400/С-300, де пролунало 8 вибухів і можливо пошкоджено радіолокаційну станцію.
  • Російські окупанти реагують на інцидент, перекриваючи Керченський міст для руху.

Що відомо про атаку дронів на Севастополь

Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією "знищено" понад 15 безпілотників.

Уламки від одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.

Натомість місцеві повідомляли про потужні вибухи, які чули у Керчі та Джанкої. Керченський міст окупанти РФ перекрили для руху.

Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі

15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.

На території військової частини на мисі Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.

Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

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