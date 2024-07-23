Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"
Категорія
Події
Дата публікації

Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"

Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"
Джерело:  Defense News

У Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Головні тези:

 

  • За даними, у результаті атаки є  п'ятеро поранених серед членів екіпажу та співробітників порту.
  • Відомо про інші атаки дронів на території РФ, включаючи військову частину армії у Севастополі та нафтобазу у Туапсе.

Зʼявилися нові деталі атаки дронів по порту РФ “Кавказ”

Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту, які 23 липня атакував БпЛА, є п'ятеро поранених.

Як нагадують у повідомленні, наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників. Єдині два залізничних пороми, які працюють на переправі через Керченську протоку були "Конро Трейдер" та "Авангард"

Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість.

"Авангард" до ураження (Фото — defence-ua.com)

У повідомленні інформують, що лише на підготовку його до буксирування на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.

Це, до речі, певною мірою піднімає питання, а чи не був це удар протикорабельною ракетою, — йдеться в повідомленні.

Як зауважують у виданні, таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".

Водночас не виключено, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентий", "Панагия", "Мария" та менші — "Керченский-2", "Ейск, — зазначають у повідомленні.

Атаки дронів на території РФ

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Повідомлялось, що серед членів екіпажу є загиблі.

Також 23 липня повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що дрони атакували військову частину армії РФ у Севастополі.

Напередодні у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів з боку місцевої нафтобази.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували пором РФ в порту "Кавказ" — виникла пожежа
Дрони атакували пором РФ в порту "Кавказ" — виникла пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів на Севастополь. Уражена військова частина армії РФ
Атака дронів на Севастополь. Уражена військова частина армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?