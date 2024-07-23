Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"

У Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Зʼявилися нові деталі атаки дронів по порту РФ “Кавказ”

Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту, які 23 липня атакував БпЛА, є п'ятеро поранених.

Як нагадують у повідомленні, наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників. Єдині два залізничних пороми, які працюють на переправі через Керченську протоку були "Конро Трейдер" та "Авангард"

Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість.

"Авангард" до ураження (Фото — defence-ua.com)

У повідомленні інформують, що лише на підготовку його до буксирування на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.

Це, до речі, певною мірою піднімає питання, а чи не був це удар протикорабельною ракетою, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зауважують у виданні, таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".

Водночас не виключено, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентий", "Панагия", "Мария" та менші — "Керченский-2", "Ейск, — зазначають у повідомленні. Поширити

Атаки дронів на території РФ

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Повідомлялось, що серед членів екіпажу є загиблі.

Також 23 липня повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що дрони атакували військову частину армії РФ у Севастополі.

Напередодні у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів з боку місцевої нафтобази.