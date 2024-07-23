Атака по порому РФ у порту "Кавказ". Дрони могли уразити пором "Конро Трейдер"

У Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".
Головні тези:
- За даними, у результаті атаки є п'ятеро поранених серед членів екіпажу та співробітників порту.
- Відомо про інші атаки дронів на території РФ, включаючи військову частину армії у Севастополі та нафтобазу у Туапсе.
Зʼявилися нові деталі атаки дронів по порту РФ “Кавказ”
Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту, які 23 липня атакував БпЛА, є п'ятеро поранених.
Як нагадують у повідомленні, наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників. Єдині два залізничних пороми, які працюють на переправі через Керченську протоку були "Конро Трейдер" та "Авангард"
Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість.
У повідомленні інформують, що лише на підготовку його до буксирування на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.
Як зауважують у виданні, таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".
Атаки дронів на території РФ
Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ". Повідомлялось, що серед членів екіпажу є загиблі.
Також 23 липня повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що дрони атакували військову частину армії РФ у Севастополі.
Напередодні у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів з боку місцевої нафтобази.
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