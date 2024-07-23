Атака дронів на Севастополь. Уражена військова частина армії РФ

23 липня росіяни заявили про дронову атаку на Севастополь. Стало відомо, що внаслідок атаки враження військова інфраструктура.

Що відомо про наслідки атаки дронів на Севастополь

За даними джерел ASTRA в екстрених службах анексованого регіону, як мінімум один із 21 атакуючих 23 липня Севастополь БПЛА не був збитий.

Вони уразили будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе.

Про постраждалих невідомо.

В/ч 65372 це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ. Ця частина була також атакована 15 липня.

Що відомо про атаку дронів на Севастополь 23 липня

Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією "знищено" понад 15 безпілотників.

Уламки від одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.

Натомість місцеві повідомляли про потужні вибухи, які чули у Керчі та Джанкої. Керченський міст окупанти РФ перекрили для руху.

Окрім цього, губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ".

Він стверджує, що атаку нібито здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована, на місці працюють екстрені служби.