Атака дронов на Севастополь. Поражена военная часть армии РФ

23 июля россияне заявили о дроновой атаке на Севастополь. Стало известно, что в результате атаки впечатления военная инфраструктура.

Что известно о последствиях атаки дронов на Севастополь

По данным источников ASTRA в экстренных службах аннексированного региона, как минимум один из 21 атакующих 23 июля Севастополь БПЛА не был сбит.

Они поразили здание в/ч 65 372 на Монастырском шоссе.

О пострадавших неизвестно.

В/ч 65372 это отдельный радиоузел особого назначения ГРУ ГШ ВС РФ. Эта часть также была атакована 15 июля.

Что известно об атаке дронов на Севастополь 23 июля

Как сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожено" более 15 беспилотников.

Обломки от одного БПЛА упали в одном из обществ владельцев недвижимости (ТВН), разбиты стекла грузового автомобиля.

Обломки второго беспилотника упали возле дома в районе другого ТВН.

По словам окупантов, никакие объекты в городе не пострадали.

Местные же сообщали о мощных взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Керченский мост оккупанты РФ перекрыли для движения.

Кроме этого, губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".

Он утверждает, что атаку якобы совершили украинские БПЛА, после чего произошло возгорание.

Российский губернатор сообщил, что в настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы.