ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и самолет

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

За прошедшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три состава, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населённых пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.