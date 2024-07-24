ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и самолет

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 570120 военных.
Главные тезисы
- Общее количество потерь российской армии на украинской территории превышает 570 тысяч военных.
- Согласно данным Генштаба, за последние сутки уничтожено 1100 российских захватчиков и их военная техника.
- Было зафиксировано 152 боевых столкновения, где украинские силы нанесли успешные удары по позициям противника.
- Российские военные продолжают активные действия на различных направлениях, однако сталкиваются с сильным сопротивлением украинских защитников.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8302 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 16 013 (+13) ед;
артиллерийских систем — 15 759 (+65) ед;
РСЗО — 1125 ед.;
средства ПВО — 902 (+1) ед;
самолетов — 363 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) ед;
крылатых ракет — 2402 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) ед;
специальной техники — 2650 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.
За прошедшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три состава, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.
В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населённых пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.
На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-