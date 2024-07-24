ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Кураховском направлении в течение суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня захватчики сосредоточились на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- Украинские войска продолжают успешно отражать атаки армии РФ на разных направлениях фронта, демонстрируя устойчивость и эффективность в боях.
- За последние сутки произошло более 90 боевых столкновений, при этом не прекращаются систематические атаки артиллерии и авиации врага в различных областях.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает об уничтожении 1140 российских захватчиков за сутки, а также большого количества военной техники противника.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Всего с начала суток произошло более 90 боевых столкновений.
Вместе с тем под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 15 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы.
24 июля на Харьковском направлении российские кафиры пять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Тихого, Глубокого и Сотницкого Казачка. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.
На Купянском направлении противник четырежды активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки. Украинские воины стойко держат оборону.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. Пять боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще одно продолжается.
На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменное, Раздолевка, Ивано-Дарьевка и Переездное, защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии, еще одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмов позиций нашего войска вблизи Новомаркового и Временного Яра. В настоящее время ведутся четыре боестолкновения. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до шести. Враг сосредоточил свои усилия в районе Северного и Нью-Йорка, где происходят шесть боеприкосновений. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подвергается район Торецкая.
С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже предпринял 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Волчьего, Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Карловки и Желанного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 15 атак противника, семь атак еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, на этом направлении за сегодняшний день отражены 27 атак оккупационной армии, восемь атак еще продолжаются.
На Времивском направлении наши войска отразили восемь штурмов противника в направлении Константиновки, Водяного и Угледара. Враг успеха не имел.
На Ореховском направлении кафиры предприняли две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Новодаровки.
На Приднепровском направлении противник однажды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8302 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 16 013 (+13) ед;
артиллерийских систем — 15 759 (+65) ед;
РСЗО — 1125 ед.;
средств ПВО — 902 (+1) ед;
самолетов — 363 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) ед;
крылатых ракет — 2402 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) ед;
специальной техники — 2650 (+10) ед.
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