По информации Генштаба, за сутки украинские военные 147 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

В Харьковской области в течение суток было зафиксировано 9 атак российских оккупантов возле Глубокого, Волчанска и Тихого.

В направлении Купянска произошло еще 10 боев вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать неподалеку от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

В направлении Северского ВСУ отразили 6 вражеских атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

В направлении Краматорска российские захватчики 11 раз безуспешно пытались атаковать в районах Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

В направлении Торецкого ВСУ отразили 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.

В направлении Покровска украинскими военными отражены 43 атаки российских окупантов вблизи Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки, Веселого, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Новожеланного, Яснобродовки, Прогресса и Калинового.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоселовки Первой и Воздвиженки.

В направлении Курахового враг 19 раз безуспешно пытался продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

Российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

В Запорожской области произошло четыре боестолкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На левобережье Херсонщины все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма наших оборонительных рубежей.

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

В сводке Генштаба отмечается, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники врага, – подчеркивают в Генштабе. Поделиться