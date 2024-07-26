По информации Генштаба, за сутки украинские военные 147 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинская армия активно отражает атаки российских захватчиков на разных направлениях фронта.
- Силы обороны нанесли 17 ударов по позициям вражеского личного состава и уничтожили технику оккупантов.
- ВСУ ликвидировали 950 солдат армии РФ и технику, а также транспортные средства врага.
- Общие потери российских захватчиков за сутки включают 7 танков, 11 БМП, 36 артиллерийских систем и другое вооружение.
Что известно о ситуации на фронте
В Харьковской области в течение суток было зафиксировано 9 атак российских оккупантов возле Глубокого, Волчанска и Тихого.
В направлении Купянска произошло еще 10 боев вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.
В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать неподалеку от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.
В направлении Северского ВСУ отразили 6 вражеских атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.
В направлении Краматорска российские захватчики 11 раз безуспешно пытались атаковать в районах Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.
В направлении Торецкого ВСУ отразили 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.
В направлении Покровска украинскими военными отражены 43 атаки российских окупантов вблизи Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки, Веселого, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Новожеланного, Яснобродовки, Прогресса и Калинового.
Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоселовки Первой и Воздвиженки.
В направлении Курахового враг 19 раз безуспешно пытался продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.
Российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.
В Запорожской области произошло четыре боестолкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.
На левобережье Херсонщины все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма наших оборонительных рубежей.
Что известно об общих и текущих вражеских потерях
В сводке Генштаба отмечается, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.
личного состава – около 572 тыс 300 (+950) человек ликвидировано;
танков – 8 тыс 320 (+7) ед;
боевых бронированных машин – 16 тыс 50 (+11) ед;
артиллерийских систем – 15 тыс 840 (+36) ед;
РСЗО – 1 тыс 125 ед.;
средства ПВО – 904 ед.;
самолетов – 361 ед;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 тыс 683 (+73) ед;
крылатые ракеты – 2 тыс 402 ед.;
корабли/катера - 28 ед;
подлодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 20 тыс 909 (+76) ед;
специальная техника – 2 тыс 593 ед.
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