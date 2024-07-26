ВСУ ликвидировали 950 российских захватчиков в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 950 российских захватчиков в течение суток

Генштаб ВСУ
танк ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, за сутки украинские военные 147 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинская армия активно отражает атаки российских захватчиков на разных направлениях фронта.
  • Силы обороны нанесли 17 ударов по позициям вражеского личного состава и уничтожили технику оккупантов.
  • ВСУ ликвидировали 950 солдат армии РФ и технику, а также транспортные средства врага.
  • Общие потери российских захватчиков за сутки включают 7 танков, 11 БМП, 36 артиллерийских систем и другое вооружение.

Что известно о ситуации на фронте

В Харьковской области в течение суток было зафиксировано 9 атак российских оккупантов возле Глубокого, Волчанска и Тихого.

В направлении Купянска произошло еще 10 боев вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать неподалеку от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

В направлении Северского ВСУ отразили 6 вражеских атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

В направлении Краматорска российские захватчики 11 раз безуспешно пытались атаковать в районах Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

В направлении Торецкого ВСУ отразили 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.

В направлении Покровска украинскими военными отражены 43 атаки российских окупантов вблизи Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки, Веселого, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Новожеланного, Яснобродовки, Прогресса и Калинового.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоселовки Первой и Воздвиженки.

В направлении Курахового враг 19 раз безуспешно пытался продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

Российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

В Запорожской области произошло четыре боестолкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На левобережье Херсонщины все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма наших оборонительных рубежей.

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

В сводке Генштаба отмечается, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники врага, – подчеркивают в Генштабе.

  • личного состава – около 572 тыс 300 (+950) человек ликвидировано;

  • танков – 8 тыс 320 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин – 16 тыс 50 (+11) ед;

  • артиллерийских систем – 15 тыс 840 (+36) ед;

  • РСЗО – 1 тыс 125 ед.;

  • средства ПВО – 904 ед.;

  • самолетов – 361 ед;

  • вертолетов – 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 тыс 683 (+73) ед;

  • крылатые ракеты – 2 тыс 402 ед.;

  • корабли/катера - 28 ед;

  • подлодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 тыс 909 (+76) ед;

  • специальная техника – 2 тыс 593 ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ряды ВСУ вступили бывшие осужденные женщины — Минюст
Министерство юстиции Украины
В ряды ВСУ вступили бывшие осужденные женщины — Минюст
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили одну из самых масштабных атак армии РФ с начала войны — видео
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?