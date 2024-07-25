Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ отразили один из крупнейших штурмов оккупационной армии РФ в районе Курахово Донецкой области.

Что известно об отражении одной из самых масштабных атак армии РФ с начала войны

Как отмечают украинские военные, оккупационная армия РФ одновременно бросила в бой 11 танков, 45 бронемашин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".

При этом российские захватчики при атаке использовали также мотоциклы.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отметили, что вражеские силы пошли в наступление на рассвете и начали штурм сразу с нескольких направлений.

Украинская аэразведка обнаружила вражескую технику еще далеко на подступах и по технике окупантов сразу начала работать артиллерия.

Военные ВСУ

Первые вражеские танки и бронемашины остановили операторы украинских БПЛА, а затем работали противотанковые подразделения.

Кроме этого, значительное количество вражеских танков взорвалось на минах.

Что известно о потерях армии РФ в результате провала масштабной атаки

По итогам боя украинскими военными были подбиты 6 танков российских окупантов, 7 единиц бронетехники и все 12 мотоциклов.

Оккупационная армия РФ потеряла около 40 солдат убитыми 37 окупантов получили ранения.