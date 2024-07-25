ВСУ отбили одну из самых масштабных атак армии РФ с начала войны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили одну из самых масштабных атак армии РФ с начала войны — видео

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ отразили один из крупнейших штурмов оккупационной армии РФ в районе Курахово Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные отразили одну из крупнейших атак армии РФ в Донецкой области.
  • В ходе столкновения было уничтожено 6 танков, 7 бронемашин и около 40 солдат противника.
  • Бойцы отметили эффективность украинских дронов и противотанковых подразделений в ходе боя.
  • Оккупационная армия РФ использовала мотоциклы в ходе атаки на позиции ВСУ.
  • Российские захватчики потерпели значительные потери и были вынуждены отступить с поля боя.

Что известно об отражении одной из самых масштабных атак армии РФ с начала войны

Как отмечают украинские военные, оккупационная армия РФ одновременно бросила в бой 11 танков, 45 бронемашин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".

При этом российские захватчики при атаке использовали также мотоциклы.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отметили, что вражеские силы пошли в наступление на рассвете и начали штурм сразу с нескольких направлений.

Украинская аэразведка обнаружила вражескую технику еще далеко на подступах и по технике окупантов сразу начала работать артиллерия.

ВСУ отразили одну из самых больших атак армии РФ с начала войны
Военные ВСУ

Первые вражеские танки и бронемашины остановили операторы украинских БПЛА, а затем работали противотанковые подразделения.

Кроме этого, значительное количество вражеских танков взорвалось на минах.

Что известно о потерях армии РФ в результате провала масштабной атаки

По итогам боя украинскими военными были подбиты 6 танков российских окупантов, 7 единиц бронетехники и все 12 мотоциклов.

Оккупационная армия РФ потеряла около 40 солдат убитыми 37 окупантов получили ранения.

После подведения первых танков и бронемашин другая техника бросилась бежать с поля боя. Пехоту, разбежавшуюся по посадкам, добивали сбросами наши пилоты, - подчеркнули бойцы бригады.

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