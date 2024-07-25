ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ від початку війни

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ відбили один з найбільших штурмів окупаційної армії РФ в районі Курахового на Донеччині.
Головні тези:
- Військові ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупаційної армії РФ на Донеччині.
- Українські військові знищили 6 танків та 7 бронемашин ворога, а також ліквідували близько 40 солдат армії РФ.
- Під час атаки армії РФ у районі Курахового було задіяно 11 танків, 45 бронемашин з десантом та бойову машину підтримки танків “Термінатор”.
- Бійці бригади зазначили, що війська РФ почали штурм з декількох напрямків.
- Після підбиття перших танків і бронемашин ворожа техніка розпочала втечу з поля бою, а тікаючу ворожу піхоту добивали українські дрони.
Що відомо про відбиття однієї з наймасштабніших атак армії РФ від початку війни
Як зазначають українські військові, окупаційна армія РФ одночасно кинула у бій 11 танків, 45 бронемашин з десантом та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".
При цьому російські загарбники під час атаки використовували також мотоцикли.
Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зазначили, що ворожі сили пішли в наступ на світанку і почали штурм одразу з кількох напрямків.
Українська аерозвідка виявила ворожу техніку ще далеко на підступах і по техніці окупантів одразу почала працювати артилерія.
Перші ворожі танки та бронемашини зупинили оператори українських БпЛА, а далі працювали протитанкові підрозділи.
Окрім цього значна кількість ворожих танків підірвалась на мінах.
Що відомо про втрати армії РФ в результаті провалу масштабної атаки
За підсумками бою українськими військовими було підбито 6 танків російських окупантів, 7 одиниць бронетехніки та усі 12 мотоциклів.
Окупаційна армія РФ втратила близько 40 солдатів вбитими 37 окупантів отримали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-