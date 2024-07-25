ЗСУ відбили одну з наймасштабніших атак армії РФ від початку війни — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили одну з наймасштабніших атак армії РФ від початку війни — відео

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ відбили один з найбільших штурмів окупаційної армії РФ в районі Курахового на Донеччині. 

Головні тези:

  • Військові ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупаційної армії РФ на Донеччині.
  • Українські військові знищили 6 танків та 7 бронемашин ворога, а також ліквідували близько 40 солдат армії РФ.
  • Під час атаки армії РФ у районі Курахового було задіяно 11 танків, 45 бронемашин з десантом та бойову машину підтримки танків “Термінатор”.
  • Бійці бригади зазначили, що війська РФ почали штурм з декількох напрямків.
  • Після підбиття перших танків і бронемашин ворожа техніка розпочала втечу з поля бою, а тікаючу ворожу піхоту добивали українські дрони.

Що відомо про відбиття однієї з наймасштабніших атак армії РФ від початку війни

Як зазначають українські військові, окупаційна армія РФ одночасно кинула у бій 11 танків, 45 бронемашин з десантом та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

При цьому російські загарбники під час атаки використовували також мотоцикли.

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зазначили, що ворожі сили пішли в наступ на світанку і почали штурм одразу з кількох напрямків.

Українська аерозвідка виявила ворожу техніку ще далеко на підступах і по техніці окупантів одразу почала працювати артилерія.

ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ від початку війни
Військові ЗСУ

Перші ворожі танки та бронемашини зупинили оператори українських БпЛА, а далі працювали протитанкові підрозділи.

Окрім цього значна кількість ворожих танків підірвалась на мінах.

Що відомо про втрати армії РФ в результаті провалу масштабної атаки

За підсумками бою українськими військовими було підбито 6 танків російських окупантів, 7 одиниць бронетехніки та усі 12 мотоциклів.

Окупаційна армія РФ втратила близько 40 солдатів вбитими 37 окупантів отримали поранення.

Після підбиття перших танків і бронемашин інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти, - підкреслили бійці бригади.

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