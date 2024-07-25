Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала суток 25 июля произошло 103 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российской армией. Враг активнее всего на Покровском направлении, также увеличил количество наступательных и штурмовых действий на Кураховском и Времивском направлениях.

Главные тезисы

  • Российская армия активизировала действия на нескольких направлениях, увеличив количество наступательных и штурмовых действий.
  • Украинские силы продолжают успешно контролировать ситуацию на фронте и отстаивать свои позиции.
  • РФ понесла значительные потери в личном составе, технике и вооружении в ходе войны в Украине.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении россияне совершили четыре безуспешных атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем.

  • На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Одно сражение завершено, еще четыре — продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отразили шесть вражеских атак, четыре — до сих пор продолжаются.

  • На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Николаевки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.

  • На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили шесть атак, еще две — продолжаются.

  • На Торецком направлении оккупанты также восемь раз атаковали у Железного, Нью-Йорка и Северного. Пять боев завершено, три — продолжаются.

  • На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Веселое, Ивановка, Новоселовка Первая, Парасковеевка, Новожеланне и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 18 атак, девять боестолкновений — продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Десять боев завершено, четыре до сих пор продолжаются.

  • На Времивском направлении продолжаются три атаки противника возле Великой Новоселки. Еще десять атак наши защитники отразили в районах Константиновки, Водяного и Раздольного.

  • На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону вблизи Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. Две атаки отражены, еще две продолжаются.

  • На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 571350 (+1230) человек,

  • танков — 8313 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 16039 (+26) ед,

  • артиллерийских систем — 15804 (+45) ед,

  • РСЗО — 1125 (+0) ед,

  • средств ПВО — 904 (+2) ед,

    самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12610 (+66),

  • крылатых ракет — 2402 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21358 (+79) ед,

  • специальной техники — 2661 (+11)

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