Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток

Всего с начала суток 25 июля произошло 103 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российской армией. Враг активнее всего на Покровском направлении, также увеличил количество наступательных и штурмовых действий на Кураховском и Времивском направлениях.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала действия на нескольких направлениях, увеличив количество наступательных и штурмовых действий.
- Украинские силы продолжают успешно контролировать ситуацию на фронте и отстаивать свои позиции.
- РФ понесла значительные потери в личном составе, технике и вооружении в ходе войны в Украине.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении россияне совершили четыре безуспешных атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Одно сражение завершено, еще четыре — продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отразили шесть вражеских атак, четыре — до сих пор продолжаются.
На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Николаевки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.
На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили шесть атак, еще две — продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты также восемь раз атаковали у Железного, Нью-Йорка и Северного. Пять боев завершено, три — продолжаются.
На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Веселое, Ивановка, Новоселовка Первая, Парасковеевка, Новожеланне и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 18 атак, девять боестолкновений — продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Десять боев завершено, четыре до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении продолжаются три атаки противника возле Великой Новоселки. Еще десять атак наши защитники отразили в районах Константиновки, Водяного и Раздольного.
На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону вблизи Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. Две атаки отражены, еще две продолжаются.
На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 571350 (+1230) человек,
танков — 8313 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 16039 (+26) ед,
артиллерийских систем — 15804 (+45) ед,
РСЗО — 1125 (+0) ед,
средств ПВО — 904 (+2) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12610 (+66),
крылатых ракет — 2402 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21358 (+79) ед,
специальной техники — 2661 (+11)
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