Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении россияне совершили четыре безуспешных атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Одно сражение завершено, еще четыре — продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отразили шесть вражеских атак, четыре — до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Николаевки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.