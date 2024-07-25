Між ЗСУ та армією РФ відбулося 103 бойових зіткнення протягом доби

Загалом від початку доби 25 липня відбулося 103 бойових зіткнень між Силами оборони України та російською армією. Ворог найактивніший на Покровському напрямку, також збільшив кількість наступальних і штурмових дій на Курахівському та Времівському напрямках.
Головні тези:
- У період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2024 року втрати РФ на війні в Україні становлять понад пів мільйона осіб та значну кількість військової техніки.
- Російська армія активізує свої дії на різних напрямках, зокрема на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
- Українські Збройні Сили продовжують стабільно контролювати ситуацію на фронті та відстоювати свої позиції.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 25.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершено, ще чотири — тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка та Невське, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили шість ворожих атак, чотири — досі продовжуються.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. У результаті боєзіткнень — зазнав поразки.
На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій неподалік Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві — тривають.
На Торецькому напрямку окупанти також вісім разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. П’ять боїв завершено, три — продовжуються.
На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Веселе, Іванівка, Новоселівка Перша, Парасковіївка, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, дев’ять боєзіткнень — тривають. Втрати ворога уточнюються.
На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Десять боїв — завершено, чотири — досі продовжуються.
На Времівському напрямку наразі тривають три атаки противника біля Великої Новосілки. Ще десять атак наші захисники відбили у районах Костянтинівки, Водяного та Роздольного.
На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону поблизу Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. Дві атаки — відбито, ще дві — тривають.
На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.
Що відомо про втрати РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 571350 (+1230) осіб,
танків — 8313 (+11) од,
бойових броньованих машин — 16039 (+26) од,
артилерійських систем — 15804 (+45) од,
РСЗВ — 1125 (+0) од,
засобів ППО — 904 (+2) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12610 (+66),
крилатих ракет — 2402 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21358 (+79) од,
спеціальної техніки — 2661 (+11)
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