Між ЗСУ та армією РФ відбулося 103 бойових зіткнення протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 25.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій неподалік Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві — тривають.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. У результаті боєзіткнень — зазнав поразки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка та Невське, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили шість ворожих атак, чотири — досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершено, ще чотири — тривають.

На Харківському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем.

На Торецькому напрямку окупанти також вісім разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. П’ять боїв завершено, три — продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Веселе, Іванівка, Новоселівка Перша, Парасковіївка, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, дев’ять боєзіткнень — тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Десять боїв — завершено, чотири — досі продовжуються.

На Времівському напрямку наразі тривають три атаки противника біля Великої Новосілки. Ще десять атак наші захисники відбили у районах Костянтинівки, Водяного та Роздольного.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону поблизу Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. Дві атаки — відбито, ще дві — тривають.